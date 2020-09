US-Immunologe Fauci warnt: Aktuelles Niveau von Corona-Infektionen ist “inakzeptabel hoch”

Anzeige

Washington. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA ist dem renommierten Immunologen Anthony Fauci zufolge immer noch viel zu hoch, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Das gegenwärtige Niveau von rund 40.000 Infektionen pro Tag sei “inakzeptabel hoch” und müsse auf 10.000 oder “hoffentlich weniger” fallen, sagte Fauci am Mittwoch im Gespräch mit dem Fernsehsender MSNBC. “Wir müssen runterkommen”, forderte Fauci, der auch die Regierung berät. Dies sei besonders wichtig, weil die kalte Jahreszeit bevorstehe, in der sich die Grippe und das Coronavirus verstärkt ausbreiten könnten.

Ein Impfstoff bis Jahresende?

Alle Menschen in den USA müssten Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken, das Vermeiden von Menschenansammlungen und das Einhalten eines persönlichen Sicherheitsabstands befolgen, um die Pandemie einzudämmen, forderte Fauci. Er ist der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) und ein Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses.

Fauci zeigte sich zuversichtlich, dass es bis Jahresende Gewissheit geben werde, welcher der derzeit erprobten Impfstoffe sicher und wirksam sei. Er sei “vorsichtig optimistisch”, dass es bis dahin mindestens einen wirksamen Impfstoff geben werde.

In den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, gibt es Daten der Universität Johns Hopkins zufolge bislang fast 6,1 Millionen bekannte Corona-Infektionen und 185.000 Todesfälle.