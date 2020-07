USA: Gericht stoppt weitere Hinrichtung auf Bundesebene

Anzeige

Washington. Die Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Straftäters in den USA wird vorerst nicht stattfinden. Ein Gericht in Washington stoppte am Mittwoch Pläne der US-Regierung, zum zweiten Mal seit 17 Jahren einen Insassen eines Bundesgefängnisses hinrichten zu lassen.

Wesley Ira Purkey ist den Angaben seiner Anwälte zufolge an Demenz erkrankt und nicht in der Lage, zu verstehen, warum die Regierung ihn exekutieren lassen will.

Am Dienstag war bereits der Insasse Daniel Lewis Lee im US-Bundesgefängnis Terre Haute in Indiana hingerichtet worden. Es war die erste Hinrichtung in den USA seit 2003, die auf Bundes- und nicht auf Staatsebene stattfand.