US-General: Al-Kaida kehrt in „kleinen Zahlen“ nach Afghanistan zurück

Die US-Geheimdienste verfügen nach Angaben eines US-Generals nach dem im August abgeschlossenen Truppenrückzug aus Afghanistan nur noch über einen Bruchteil ihrer Möglichkeiten, extremistische Gruppen zu beobachten. „Wir sind wahrscheinlich bei etwa ein oder zwei Prozent der Fähigkeiten, die wir einst in Afghanistan hatten“, sagte der General Frank McKenzie, Chef des für Afghanistan zuständigen Zentralkommandos, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP. Das mache es „sehr schwer, nicht unmöglich“, sicher zu stellen, dass weder das Terrornetzwerk Al-Kaida noch der Islamische Staat in Afghanistan eine Bedrohung für die USA darstellen.

Al-Kaida kehre in „kleinen Zahlen“ nach Afghanistan zurück, sagte McKenzie. Es sei klar gewesen, dass das Netzwerk seine Präsenz in dem Land wieder aufbauen wolle, von dem aus die Anschläge vom 11. September 2001 geplant worden seien. Die Taliban-Führung scheine in der Frage gespalten, ob sie ihr 2020 gegebenes Versprechen erfüllt, mit Al-Kaida zu brechen. Einige Al-Kaida-Mitglieder gelangten durch die porösen Grenzen Afghanistans ins Land, es sei aber schwer, die genauen Zahlen zu ermitteln.

Aufbau neuer Strukturen für Geheimdienstarbeit notwendig

McKenzie sagte, die US-Streitkräfte würden sich auf Luftangriffe mit außerhalb Afghanistans stationierten Drohnen und Kampfflugzeugen stützen, um extremistische Bedrohungen der USA zu verhindern. Seit dem Abschluss des Truppenrückzugs am 30. August habe es keinen Luftangriff mehr gegeben, da neue Strukturen für Geheimdienstarbeit und Aufklärung aufgebaut werden müssten.