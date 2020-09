US-Ermittler decken mutmaßliche Anschlagspläne gegen Weißes Haus auf

Anzeige

Anzeige

San Antonio. US-Bundesermittler haben zwei Männer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf das Weiße Haus und den Trump Tower in New York festgenommen. Ihnen werde vorgeworfen, eine ausländische Terrororganisation unterstützt zu haben, hieß es in Gerichtsdokumenten. Sie hätten auch die New Yorker Börse und die Hauptquartiere von US-Strafverfolgungsbehörden angreifen wollen und sich dabei von Anschlägen der Terrororganisation Islamischer Staat inspirieren lassen.

Die beiden Männer aus Texas und South Carolina sind den Angaben zufolge am vergangenen Wochenende festgenommen worden. Sie sollen erwogen haben, nach Syrien zu reisen, um den IS zu unterstützen, und sich mit dem Bau von Autobomben, Sprengstoffgürteln und anderen Sprengsätzen befasst haben. Ihre Pläne haben sie den Angaben zufolge mit anderen Personen mit Hilfe verschlüsselter Botschaften erörtert.