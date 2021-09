US-Demokraten ernennen Cheney zur Vizechefin des Ausschusses zum Sturm aufs Kapitol

Anzeige

Washington. Die US-Demokraten haben die Republikanerin Liz Cheney zur Vizevorsitzenden des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar ernannt. Cheney sei eine starke und couragierte Partnerin bei der Aufklärung des Angriffs, sagte der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson. Sie habe immer wieder gezeigt, fass sie das Notwendige tun werde, um die Demokratie zu schützen.

Cheney nahm den Posten an und sagte, alle Ausschussmitglieder setzten sich für eine unparteiische, professionelle und gründliche Untersuchung aller Fakten zum Sturm auf das Kapitol und die Bedrohung der Verfassung an diesem Tag ein.

„Wir werden uns weder durch Drohungen noch durch Behinderungsversuche abschrecken lassen und nicht ruhen, bis unsere Aufgabe erfüllt ist“, sagte die Tochter des früheren Vizepräsidenten Richard Cheney.

Am 6. Januar waren Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump gewaltsam in das Gebäude eingedrungen, hatten Abgeordnete bedroht und die Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden unterbrochen. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 100 Polizisten wurden verletzt. Ein überparteilicher Ausschuss zur Untersuchung der Vorgänge scheiterte am Widerstand der Republikaner. Daraufhin setzen die Demokraten einen Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus ein.

Viele Republikaner nehmen der energischen Trump-Kritikerin Cheney allein schon die bloße Mitarbeit im Ausschuss übel. Der Abgeordnete Andy Biggs forderte, Cheney und ihren republikanischen Mitstreiter Adam Kinzinger aus der Fraktion auszuschließen. Die beiden seien Spione der Demokraten, die nicht an vertraulichen Besprechungen teilnehmen sollten, schrieb Biggs in einem Brief an Fraktionschef Kevin McCarthy, der der Nachrichtenagentur AP vorlag.