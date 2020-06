US-Bürgerrechtler Jesse Jackson fordert Abschaffung des Schwarzen Piet

Anzeige

Anzeige

Rotterdam. Der US-Bürgerrechtler Jesse Jackson hat die Niederlande aufgerufen, die schwarz geschminkte Figur des Nikolaus-Helfers “Zwarte Piet” abzuschaffen. Ministerpräsident Mark Rutte solle diese “rassistische und verletzende Tradition” beenden, schrieb der Pfarrer in einem Brief, den das online-Medium “Kanttekening” veröffentlichte.

Im Zuge der Proteste gegen Rassismus solle Rutte ein Zeichen setzen. Der 78-jährige Jackson appellierte an das “moralische Gewissen” Ruttes: “Ich denke, dass unter Ihrer moralischen Führung die guten Niederländer positiv reagieren werden, um den verletzenden und rassistischen Zwarte Piet endgültig abzuschaffen.”

Rutte hatte ein Verbot unlängst abgelehnt. Der Schwarze Piet sei “nicht rassistisch”. Der rechtsliberale Premier hatte jedoch auch erklärt, dass er seine persönliche Ansicht geändert habe. Es gehe nicht an, dass sich schwarze Menschen dadurch verletzt fühlten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Heftiger Streit nach Tod von George Floyd wieder aufgeflammt

Anzeige

Der heftige Streit um den Schwarzen Peter war im Zusammenhang mit den Protesten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA wieder aufgeflammt. Der niederländische Nikolaus und die Zwarten Pieten ziehen im November mit großen Umzügen in Städte und Dörfer ein und bringen am 5. Dezember den Kindern die Geschenke.

Die schwarz geschminkte Figur trägt eine schwarze Lockenperücke und ist bunt kostümiert. Jetzt kündigten mehrere Städte an, dass schwarz angemalte Pieten nicht länger an Umzügen teilnehmen sollen.