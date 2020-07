US-Bundesstaat Oklahoma: Gouverneur Kevin Stitt mit Coronavirus infiziert

Anzeige

Washington. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Oklahoma, Kevin Stitt, hat sich mit Coronavirus infiziert. Es gehe ihm insgesamt gut, aber ein Corona-Test sei positiv ausgefallen, sagte Stitt am Mittwoch.

Er habe sich von seiner Familie isoliert und werde aus der Quarantäne weiter arbeiten, sagte der Republikaner. Unter den 50 Gouverneuren der US-Bundesstaaten ist Stitts Infektion der erste bestätigte Corona-Fall.

In seinem Bundesstaat mit rund vier Millionen Einwohnern sind bislang rund 22.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt worden. Seit einem Monat steigt die Zahl der bestätigten Infektionen dort rasch an.

Oklahoma liegt im Südwesten der USA nördlich von Texas. Der Bundesstaat war zuletzt in die Schlagzeilen gerückt, weil US-Präsident Donald Trump in Tulsa in einer Halle trotz Pandemie eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten hatte.