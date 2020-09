US-Außenminister Pompeo startet seine Europareise in Griechenland

Anzeige

Thessaloniki. US-Außenminister Mike Pompeo hat seine fünftägige Reise durch Griechenland, Italien, den Vatikan und Kroatien in Thessaloniki begonnen. Pompeo traf dort am Montag den griechischen Außenminister Nikos Dendias. Es war das erste Mal, dass ein Außenminister der USA die zweitgrößte griechische Stadt im Amt besuchte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Ort für das Treffen mit Dendias laut Behörden von einem örtlichen Ministerium in ein Hotel verlegt. Für Montagabend war ein Protest gegen den Besuch von Pompeo geplant.

Friedliche Lösung für Spannungen im Mittelmeer gesucht

Bei den Gesprächen ging es um Spannungen mit der Türkei im Mittelmeer. Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei haben sich in diesem Jahr verschlechtert, vor allem, weil die Türkei mit einem Schiff Energievorkommen in einer Gegend erforschte, die Griechenland als exklusive Wirtschaftszone für sich beansprucht. Griechenland hat wie die Türkei Kriegsschiffe in das Gebiet geschickt. Die USA und Griechenland seien überzeugt, dass das Thema Seegrenzen friedlich gelöst werden solle, erklärten Dendias und Pompeo. Die beiden Nato-Partner wollten Stabilität und Sicherheit in der Region mit allen angemessenen und verfügbaren Mitteln sichern.