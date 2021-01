Pompeo will Huthis zur „ausländischen Terrororganisation“ erklären

Anzeige

US-Außenminister Mike Pompeo will die jemenitischen Huthi-Rebellen zu einer „ausländischen Terrororganisation“ erklären. Mit der Entscheidung, die am Sonntagabend (Ortszeit) bekanntgebeben wurde, werden Sanktionen gegen die Huthis verhängt. Wie Pompeo zudem mitteilte, wird er drei ranghohe Rebellenanführer zu Terroristen erklären.

„Diese Bezeichnungen werden zusätzliche Werkzeuge liefern, um terroristischen Aktivitäten und Terrorismus durch Ansarallah zu begegnen, eine tödliche vom Iran unterstützte Milizgruppe in der Golfregion“, gab Pompeo an. Ansarallah ist ein Verweis auf die Huthis.

Der Norwegische Flüchtlingsrat gab zu bedenken, dass die Einstufung der Huthis als Terrororganisation den Einsatz von Hilfsorganisationen für Millionen Jemeniten erschweren könnte. „Der schwächelnden Wirtschaft des Jemens wird ein weiterer verheerender Schlag versetzt“, teilte der Direktor des Flüchtlingsrats für Jemen, Mohamed Abdi, am Montag mit. „Lebensmittel und Medikamente in den Jemen zu bekommen - ein Land, das zu 80 Prozent von Importen abhängig ist - wird noch schwieriger werden.“

30 Jemeniten brauchen humanitäre Hilfe

Pompeo kündigte in seiner Mitteilung an, dass die USA die humanitären Hilfslieferungen in den Jemen weiter ermöglichen würden. Die Krise im Jemen gilt als die schlimmste weltweit. Die Mehrheit der knapp 30 Millionen Einwohner ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Im Bürgerkrieg sind seit 2014 mehr als 112 000 Menschen getötet worden. Er brach aus, als die Huthis den Norden des Landes und die Hauptstadt Sanaa überrannten.

Die Einstufung der Huthis als Terrororganisation soll am 19. Januar in Kraft treten, einen Tag vor der Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident. Das geplante Vorgehen von Pompeo könnte der Diplomatie der neuen Biden-Regierung schaden. Der scheidende US-Außenminister wird vor dem Ende der Amtszeit der aktuellen US-Regierung zudem voraussichtlich Kuba wieder als „staatlichen Sponsor von Terrorismus“ bezeichnen und direkte Verbindungen zwischen dem Iran und dem Terrornetzwerk Al-Kaida ziehen, wie aus US-Regierungskreisen verlautete.