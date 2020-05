US-Atomwaffen “Garant unserer Sicherheit” - Union kritisiert SPD-Vorstoß

Anzeige

Berlin. Die Union verschärft ihre Kritik am Vorstoß der SPD-Spitze für eine Beendigung der Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland. "Die Naivität von Teilen der SPD-Führung ist gefährlich für die Sicherheit Deutschlands", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte dem “Tagesspiegel” gesagt: “Es wird Zeit, dass Deutschland die Stationierung zukünftig ausschließt.” Unterstützung erhielt er vom SPD-Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der sich in der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” ähnlich äußerte. Auch die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken unterstützte Mützenichs Äußerung auf Twitter.

Vor über 40 Jahren habe ich mit vielen Anderen gegen den #NATODoppelbeschluss protestiert. Schon damals haben wir uns dafür eingesetzt, dass Deutschland atomwaffenfrei werden kann. Ich stimme Rolf #Mützenich zu: Das ist heute möglich. — Saskia Esken (@EskenSaskia) May 2, 2020

Gespräche über Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Innerhalb der großen Koalition laufen Gespräche über den Ersatz für die überalterte Tornado-Flotte der Luftwaffe. Deutschland setzt diese auch zur sogenannten nuklearen Teilhabe ein - ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atomwaffen haben. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will dazu US-Kampflugzeuge vom Typ F-18 beschaffen.

“Garant unserer Sicherheit”

"Die nukleare Teilhabe ist ein wichtiger Baustein unserer Sicherheitsarchitektur. Sie garantiert uns Glaubwürdigkeit bei der Gestaltung der auf Verteidigung ausgerichteten Nuklearstrategie der Nato", sagte Otte. Gerade in diesen sicherheitspolitisch zugespitzten Zeiten gelte, "dass mehr eigener Einfluss besser ist als weniger Einfluss".

"Die Union teilt die Vision einer Welt frei von Atomwaffen. Aber solange diese Waffen außerhalb der Nato existieren, bleibt die Abschreckung der Garant unserer Sicherheit", so Otte. "Im Ressort übergreifenden Weissbuch hat sich übrigens auch das SPD-geführte Auswärtige Amt hierzu bekannt."

RND/dpa

