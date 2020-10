Urteil in Griechenland: Politisches Ende der “Goldenen Morgenröte” besiegelt

Anzeige

Athen. Nach dem Urteil gegen die Führung der rechtextremen griechischen Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte) muss diese mit langjährigen Gefängnisstrafen rechnen. Ein Gericht in Athen sprach 18 ehemalige Parlamentsabgeordnete der Partei, darunter Parteichef Nikos Michaloliakos, in mehreren Punkten für schuldig. Die Strafmaße sollen am Freitag verkündet werden.

Das am Mittwoch verkündete Urteil gilt als wegweisend im Kampf gegen den Rechtsextremismus in Griechenland. Mit dem Richterspruch geht ein Marathon-Prozess zu Ende. Beobachter sprechen von dem politisch bedeutendsten Strafverfahren, seit im Sommer 1975 die Hauptakteure des Militärputsches von 1967 vor Gericht standen. Die Beweisaufnahme dauerte fünf Jahre. Einen vollen Monat berieten die Richter hinter verschlossenen Türen über die Urteile.

Michaloliakos und Co. drohen bis zu 15 Jahre Haft

Parteichef Michaloliakos und sieben frühere Abgeordnete der Partei wurden wegen Anführung einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen, weitere elf Angeklagte wegen Mitgliedschaft. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft. Insgesamt waren in dem Verfahren 69 Mitglieder und Mitläufer der Partei angeklagt. Einer verstarb im Laufe des Verfahren. Nur elf Angeklagte erschienen zur Urteilsverkündung.

Etwa 15.000 Demonstranten hatten sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Sie stimmten Sprechchöre an: “Sie sind nicht unschuldig, Nazis ins Gefängnis!” Das war eine Anspielung auf das Plädoyer der Staatsanwältin Adamantia Economou, die im vergangenen Dezember erklärt hatte, es gebe für den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung keine ausreichenden Beweise.

Über diesen Antrag der Staatsanwaltschaft setzte sich das dreiköpfige Richterkollegium unter Vorsitz von Maria Lepeniotou einstimmig hinweg.

Nach Verkündung des Urteils: Beifall bei Demonstranten

Als das Urteil bekannt wurde, brandete unter den Demonstranten Beifall auf. Gewerkschaften, Studentenverbände und linksgerichtete Organisationen hatten zu den Versammlungen aufgerufen.

Die Polizei bot rund 2000 Beamte, Hubschrauber und Drohnen auf, um Ausschreitungen zu verhindern. Die Straßen in der Umgebung des Gerichtsgebäudes waren schon seit dem frühen Morgen für den Verkehr gesperrt.

Lange war die 1985 von Michaloliakos gegründete Chrysi Avgi eine unbedeutende politische Sekte. Die griechischen Neonazis, die Adolf Hitler verehren und den Holocaust leugnen, bekamen bei Wahlen in den 1990er Jahren nicht einmal ein Prozent der Stimmen. Das änderte sich, als Griechenland nach 2010 mit der Finanzkrise und den Sparauflagen in die tiefste Rezession der Nachkriegsgeschichte abstürzte.

Massenarbeitslosigkeit, wachsende Armut und nicht zuletzt der wachsende Migrationsdruck waren Wasser auf die Mühlen der Partei. Bei den Wahlen 2012 erreichte die Goldene Morgenröte knapp sieben Prozent der Stimmen und gewann 18 Parlamentsmandate. Damit stellte sie die drittstärkste Fraktion im griechischen Parlament.

Hitlergruß, Hassparolen und Messerjagd auf Migranten

Hassparolen gegen Ausländer, antisemitische Tiraden, Aufmärsche mit Hitlergruß, Schlägertrupps, die mit Knüppeln und Messern Jagd auf Migranten machten – lange sahen Politik und Justiz den Umtrieben der Neonazis untätig zu.

Erst als ein Mitglied der Partei am 17. September 2013 den linken Rapper Pavlos Fyssas in Athen auf offener Straße erstach, trat die Staatsanwaltschaft in Aktion. Wegen des Mordes sprach das Gericht am Mittwoch den Täter Giorgos Roubakias schuldig. Weitere 15 Angeklagte sind der Beihilfe schuldig.

Der Mord an Fyssas war nicht nur Auslöser für das Gerichtsverfahren gegen die Goldene Morgenröte. Er markiert auch den Beginn des politischen Abstiegs der Partei. Mit dem Ende der Krise verblasste die Goldene Morgenröte. Bei der Wahl vom Juli 2019 scheiterte sie an der Dreiprozenthürde.

In einer Umfrage von Mitte September kam die Partei auf einen Stimmenanteil von 1,8 Prozent. Das Urteil vom Mittwoch besiegelt das politische Ende der Goldenen Morgenröte. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einem “Sieg der Demokratie”. Nach der Wahlniederlage sei das “Nazi-Gebilde” nun auch vor Gericht verurteilt worden.