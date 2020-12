Urteil für Halle-Attentäter ist rechtskräftig

Anzeige

Anzeige

Magdeburg. Das Urteil für den Attentäter von Halle ist rechtskräftig. Der Angeklagte habe nicht innerhalb der Frist von einer Woche Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag in Naumburg mit.

Der rechtsextreme Attentäter von Halle war vom Oberlandesgericht Naumburg zur höchstmöglichen Strafe verurteilt worden. Der 28-Jährige soll lebenslang in Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Richter sprachen ihn in Magdeburg des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in 62 Fällen schuldig und stellten außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Somit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen.

„Das war eine abscheuliche, menschenverachtende Tat“, sagte die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens in der rund dreistündigen Urteilsbegründung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am 9. Oktober 2019 hatte der heute 28-jährige Deutsche Stephan B. versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Er warf Brand- und Sprengsätze und schoss auf die Zugangstür, gelangte aber nicht aufs Gelände.

Anzeige

Vor der Synagoge ermordete er dann die 40 Jahre alte Passantin Jana L. und in einem nahe gelegenen Dönerimbiss den 20-jährigen Kevin S. Auf der Flucht verletzte er weitere Menschen. Viele tragen bis heute schwer an den körperlichen und seelischen Folgen.