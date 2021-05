Urlaubsfotos von Söder-Tochter sorgen für Ärger

Anzeige

München. In den sozialen Medien sorgen Urlaubsfotos von Markus Söders Tochter Gloria für heftige Kritik. Die 22-Jährige macht Urlaub in Monaco und postet Fotos von Sonne, Strand und Meer bei Instagram. Die Internet-Nutzer reagieren verärgert und werfen Vater und Tochter eine Doppelmoral vor.

Wie RTL auf seiner Webseite berichtet, befindet sich die Tochter des bayrischen Ministerpräsidenten derzeit im Urlaub im Corona-Risikogebiet Monaco. Und das, obwohl ihr Vater Markus Söder sich stets für konsequente Corona-Maßnahmen ausgesprochen hat und die Deutschen aufrief, Zuhause zu bleiben. „Hauptsache Papa sperrt uns alle ein und du kannst schön die Welt erkunden“, lautet einer der Kommentare unter den Urlaubsfotos der 22-jährigen Gloria.

Auf den Urlaub seiner Tochter angesprochen reagiert Markus Söder zurückhaltend: „Jetzt, da sich die Situation in Europa verbessert hat, möchte ich keinem den Urlaub auf Mallorca, in Italien, in Griechenland oder sonst wo vermiesen.“

Nach einem Jahr lebten wir alle in einer Zeit von Stress und Genervtheit, so der bayrische Ministerpräsident gegenüber RTL weiter. „Ich wünsche jedem, dass er jetzt in den Pfingstferien endlich eine Zeit zum Entspannen hat, dass er die Urlaubszeiten schön wahrnimmt.“