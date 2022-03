Satellitenfotos: Russischer Militärkonvoi vor Kiew plötzlich aufgelöst – Panzer im Wald?

Anzeige

Anzeige

Der kilometerlange russische Militärkonvoi vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat sich neuen Satellitenaufnahmen zufolge aufgelöst. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge seien teilweise in Orte rund um den Antonow-Flughafen nördlich von Kiew oder in die umliegenden Wälder gefahren, berichtete das Unternehmen Maxar Technologies, von dem die Satellitenaufnahmen stammten, am Donnerstag.

+++ Verfolgen sie alle News im Liveblog +++

Vergangene Woche war der Konvoi noch mehr als 60 Kilometer lang gewesen. Doch wegen Versorgungsproblemen und beschädigten und zerstörten Fahrzeugen kam er nicht voran. Aus US-Regierungskreisen hieß es, das ukrainische Militär habe den Konvoi, der ein einfaches Ziel darstellte, mehrfach angegriffen. US-Angaben zufolge haben ukrainische Truppen den Konvoi mit Panzerabwehrraketen beschossen.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Satellitenbilder von Maxar Technologies zeigten nach Unternehmensangaben, dass der 64 Kilometer lange Konvoi aus Fahrzeugen, Panzern und Artillerie aufgelöst und umverteilt wurde. Gepanzerte Einheiten wurden in Städten in der Nähe des Antonow-Flughafens nördlich der Stadt gesichtet. Einige der Fahrzeuge seien in die Wälder vorgedrungen und in der Nähe seien Haubitzen in Stellung gegangen, um das Feuer zu eröffnen.

Dennoch war die Unmittelbarkeit der Bedrohung für Kiew unklar. Ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass die russischen Streitkräfte, die sich auf Kiew zubewegten, in den vergangenen 24 Stunden etwa fünf Kilometer vorgerückt seien, wobei einige Elemente bis zu 15 Kilometer von der Stadt entfernt waren.

Anzeige

Er gab keinen Hinweis darauf, dass sich der Konvoi zerstreut oder anderweitig in signifikanter Weise neu positioniert hat, und sagte, dass in den letzten Tagen einige Fahrzeuge gesehen wurden, die sich von der Straße in die Baumgrenze bewegten.

Video Angriff auf Kinderkrankenhaus: Selenskyj wirft Russland Völkermord vor 2:14 min Ein Kinderkrankenhaus in Mariupol ist nach ukrainischen Angaben während der vereinbarten Waffenruhe zur Evakuierung von Zivilisten angegriffen worden. © Reuters

Die Fotos tauchten inmitten weiterer internationaler Bemühungen auf, Russland zu isolieren und zu sanktionieren, insbesondere nach einem tödlichen Luftangriff auf eine Entbindungsklinik in der Hafenstadt Mariupol, den westliche und ukrainische Beamte als Kriegsverbrechen verurteilten. Die USA und andere Länder wollten am Freitag ankündigen, Russland den Status der „meistbegünstigten Nation“ im Handel zu entziehen, was die Verhängung von Zöllen auf russische Importe ermöglichen würde.