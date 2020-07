Unter Greenpeace-Protest: Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache

Wegen Amthor-Affäre: FDP will Anzeigepflicht von Aktienoptionen

Die FDP fordert nicht nur allgemein schärfere Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete, sondern explizit eine Anzeigepflicht für Aktienoptionen. Das schreiben Partei- und Fraktionschef Christian Lindner sowie Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann in einem Brief an die Allianz für Lobbytransparenz. Auch die SPD hält eine solche Regelung für erstrebenswert.