“Unsere Story”: Der neue Recherchepodcast auf RND.de

Eigentlich wollen Reporter ja, dass ihre Texte für sie sprechen. Wer sie liest, soll einen Eindruck von der Welt und ihren Zusammenhängen bekommen, der ihnen sonst verwehrt bliebe – möglichst objektiv, möglichst wahrhaftig – und möglichst eindrücklich. Und doch sammeln Journalisten bei ihren Recherchen naturgemäß viel mehr Eindrücke, als sie in ihren Texten verarbeiten können. Und viele Leser fragen sich, wer ihnen da eigentlich aus dieser Welt berichtet, wie der Autor zu seinen Informationen und letztlich auch zu seinen Urteilen gelangt.

Im Recherchepodcast “Unsere Story” erzählen Autoren des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) von ihren spannendsten Recherchen – und diskutieren gleichsam im direkten Kollegengespräch mit den RND-Redakteuren Dirk Schmaler und Dennis Pyzik das Hintergrundthema der Woche. Persönlich, transparent, informativ – und unterhaltsam.

Information als Glaubensfrage

Sie, die Reporter und Korrespondenten, sprechen als Experten auf ihren Gebieten über die aktuellen Fragen – und erzählen gleichzeitig über ihre Arbeit, ihr Handwerk und ihre Rolle als Journalisten in einer Gesellschaft, in der der Umgang mit Informationen immer öfter auch zur Glaubensfrage wird. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – thematisch soll es um alles gehen, was spannend, relevant und aktuell ist.

Die Fragesteller sind ebenfalls Kollegen: Dirk Schmaler verantwortet die Planung der Schwerpunktthemen in den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und auf RND.de. Dennis Pyzik ist Audioredakteur beim RND.