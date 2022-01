Unmut in Serbien: Hunderte demonstrieren in Belgrad gegen Djokovics mögliche Abschiebung

Anzeige

Belgrad. Hunderte Menschen haben sich am Donnerstagnachmittag in der belgischen Hauptstadt Belgrad versammelt, um wegen der drohenden Abschiebung von Tennis-Star Novak Djokovic aus Australien zu demonstrieren. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AFP. Mit schwingenden Fahnen, Schals, Schildern und Plakaten versammelten sich die Menschen vor dem Gebäude der Nationalversammlung und signalisierten so ihren Unmut zur Situation des aktuellen Weltranglistenersten.

Der Vater des 34-Jährigen, Srdjan Djokovic, hatte zu den Protesten aufgerufen und griff vor der Menge zum Megafon und forderte „Unterstützung und keine Gewalt“ für seinen Sohn. Zuvor hatte er die Situation von Novak Djokovic auf einer Pressekonferenz mit Jesus verglichen. „Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, und er ertrug es und lebt immer noch unter uns“, sagte Srdjan Djokovic.

Anhänger von Novak Djokovic singen während eines Protestes mit Kerzen vor einer Quarantäneeinrichtung, in der sich Djokovic vermutlich befindet. © Quelle: Hamish Blair/AP/dpa

Auch in Australien versammelten sich Fans des Serben zum Protest. Am Donnerstagvormittag deutscher Zeit tragen sich die Anhängerinnen und Anhänger Djokovics vor dem Hotel in Melbourne, in dem er sich vermutlich befindet. Das zeigt ein Foto der Nachrichtenagentur AP. Mit Kerzen in den Händen sollen die Demonstrierenden gemeinsam gesungen haben.

Unterdessen geht die serbische Regierungschefin Ana Brnabić davon aus, dass politische Gründe der Grund für Einreise-Schwierigkeiten seien. „Ich kann nicht wirklich etwas anderes erkennen“, sagte sie dem britischen Nachrichtensender Sky News am Donnerstag.

„Tatsache ist, denke ich, dass Novak anders behandelt wurde“, sagte Brnabić weiter. Es gebe etwa 20 andere Teilnehmer der Australian Open, für die Ausnahmen von der Pflicht zur Vorlage eines Impfzertifikats gelten würden. Djokovic sei der einzige mit einer solchen Ausnahmegenehmigung, dem die Einreise verweigert worden sei, fuhr die Politikerin fort und fügte hinzu: „Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass Novak zu seinem Recht kommt und gleichbehandelt wird.“ Zudem forderte sie, dem Weltranglisten-Ersten müsse erlaubt werden, sein Hotel zu verlassen und die Quarantäne in einem von ihm angemieteten Haus fortzusetzen.

Zu den Ansichten Djokovics, der als Impfgegner gilt, wollte sich Brnabić nicht äußern. „Es hat damit nichts zu tun“, so die Regierungschefin.

Der sehr wahrscheinlich ungeimpfte Djokovic war mit einer höchst umstrittenen medizischen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist und am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Melbourne gelandet. Die australische Grenzschutzbehörde hatte ihm aber die Einreise verwehrt, da er keine geeigneten Beweise zur Erfüllung der Einreisebestimmungen vorgelegt habe. Djokovic hat dagegen geklagt, ein Gericht in Melbourne will am Montag eine Entscheidung fällen. Eine Woche später beginnen die Australian Open.

Aktuell befindet sich Djokovic deswegen in einem Hotel für Asylsuchende in Melbourne.