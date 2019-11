Unionsfraktionsspitze pocht bei Grundrente auf Koalitionsvertrag

Anzeige

Berlin. Die Spitze der Unionsfraktion pocht im Streit mit dem Koalitionspartner SPD um die Grundrente auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages. Auch die Unionsfraktion wolle eine Grundrente, "wir sind für zielgenaue Förderungen und nicht für das Gießkannenprinzip" wie die SPD, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Es gebe eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag, die die von der SPD abgelehnte Prüfung der Bedürftigkeit vorsehe.

Eine Lösung sei also "eigentlich gar nicht kompliziert", sagte Grosse-Brömer. Die Unionsfraktion werde sich am Nachmittag mit dem Thema befassen. Die Union wolle eine Grundrente, "für diejenigen, die bedürftig sind, wie es bei staatlichen Unterstützungsleistungen üblich ist". Zur Frage, wie groß er die Gefahr einschätze, dass der Grundrentenstreit die Koalition sprengen könnte, wollte sich Grosse-Brömer nicht äußern.

SPD-Politiker Kahrs will Kompromissbereitschaft

Der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs hat im Streit um die Grundrente für Kompromissbereitschaft in der großen Koalition geworben. „Entweder beide setzen was durch, was ihnen wichtig ist, oder keiner kriegt was. Aber dann ist die Stimmung mies und in der Sache den Menschen nicht geholfen“, sagte Kahrs am Dienstag dem Radiosender SWR2.

Der Sozialdemokrat ermahnte seine Parteikollegen, den Streit um die Grundrente nicht zu überhöhen. Er finde es nicht richtig, die Grundrente zur „Sollbruchstelle“ für die große Koalition zu erklären, wie es der Kandidat für den SPD-Parteivorsitz, Norbert Walter-Borjans, getan hatte.

Walter-Borjans hatte am Montagabend in der ARD-Sendung „hart aber fair“ deutlich gemacht, dass eine Lösung im Grundrenten-Streit aus seiner Sicht entscheidend für den Fortbestand der Koalition aus Union und SPD ist. „Das ist eine Sollbruchstelle für die Koalition“, sagte er. Ohne Grundrente mache „diese Koalition keinen Sinn“.

Wegen noch offener Fragen bei der Grundrente war ein für Montagabend geplantes Spitzentreffen der Koalition auf den 10. November verschoben worden. Mit der Grundrente sollen Menschen, die trotz langer Berufstätigkeit nur eine niedrige Rente bekommen, einen Zuschlag erhalten. Ihre Rente soll dann laut Koalitionsvertrag zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung liegen. Profitieren sollen Rentner, die 35 Jahre an Beitragszeiten vorweisen. Union und SPD streiten aber darüber, wer genau innerhalb dieser Gruppe den Rentenaufschlag erhalten soll.

RND/dpa