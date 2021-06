Union zieht erneut mit Nein zu Steuererhöhungen in Wahlkampf

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Union will wie 2017 mit dem Versprechen in den Bundestagswahlkampf ziehen, keine Steuern zu erhöhen - auch nicht zur Finanzierung der Corona-Krise oder des Klimaschutzes. Das haben die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, am Sonntagabend in Berlin deutlich gemacht. Sie wollen das Wahlprogramm der Union am Montag vorstellen.

Erstmals seit ihrem Ringen um die Kanzlerkandidatur, das Laschet gewann, traten sie Seite an Seite auf und bemühten sich um ein Signal der Geschlossenheit. Laschet sprach von einem freundschaftlichen Geist. Söder sagte, zwischen ihm und Laschet herrsche „heile Welt“, auch wenn vorher ein „paar Punkte“ strittig gewesen seien. Das Programm trage eine gemeinsame Handschrift.

Ärger um die Mütterrente

Anzeige

Allerdings: Nach Söders Angaben sind sich die Spitzen von CDU und CSU in allem einig - nur nicht bei der CSU-Forderung - nach der kostspieligen Aufstockung - der Mütterrente. Für die CSU sei das eine Frage der Gerechtigkeit, dass auch die älteren Mütter drei (statt zweieinhalb) Rentenpunkte pro Kind bekämen. Sie komme nun aber nicht ins Programm. Die CSU bleibe aber bei der Forderung und sie im Falle eines Wahlsieges der Union in den Koalitionsvertrag einbringen.

Für die CDU ist es eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass das Rentensystem finanzierbar und auch sicher für jüngere Menschen bleibt. Wer die Mütterrente anheben wolle, müsse dafür einen Finanzierungsplan vorlegen, forderten CDU-Politiker in den Verhandlungen. Einig waren sie sich beim Plan einer „Generationenrente“. Dafür solle der Staat ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind 100 Euro pro Monat in einen Pensionsfonds einzahlen.

Die Präsidien der Schwesterparteien kamen am Abend in Präsenz zu letzten Beratungen über den umfangreichen Programmentwurf zusammen. Am Montag sollen die Bundesvorstände in einer hybriden Sitzung darüber entscheiden. Die Schwesterparteien stimmen ihr Wahlprogramm stets auf diesen Ebenen ab und berufen keine Parteitage dafür ein.

Familien und Unternehmen sollen entlastet, Bürokratie abgebaut und das Ziel der jetzigen Bundesregierung zur Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 übernommen werden. Laschet mahnte, der Klimaschutz müsse sozialverträglich gestaltet und Industriearbeitsplätze müssten erhalten bleiben, sonst breche die Gesellschaft auseinander. Für die Finanzierung einzelner Maßnahmen setzt die Union auf Wirtschaftswachstum. Eine Vermögensteuer oder die Erhöhung der Erbschaftssteuer lehnt sie ab. Es werde aber auch kein Steuersenkungsprogramm geben.

Hessens Ministerpräsident und CDU-Präsidiumsmitglied Volker Bouffier rief Laschet und Söder im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf, CDU und CSU wieder zusammenzurücken. Die CDU habe sich zwei Jahre damit beschäftigt, wer die Partei nach Angela Merkel führen soll und anschließend mit der CSU darum gerungen, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt. Das alles während des Dauer-Krisenmanagements in der Corona-Pandemie. Dabei seien das klassische Parteileben und auch nötige Grundsatzdebatten, „etwas auf der Strecke“ geblieben.

Umfragewerte für Laschet und Union bessern sich

Gut für Laschet: Im Sonntagstrend des Umfrageinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ kommen CDU und CSU auf 28 Prozent, im Vergleich zur Vorwoche ein Punkt mehr. Die Grünen bleiben bei 20 Prozent. Kurz nach der Nominierung von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lag die Partei zeitweise vor der Union. SPD (16 Prozent), FDP (13), AfD (11) und Linke (6) verändern sich nicht.

Erstmals führt Laschet der Umfrage zufolge bei der Beurteilung der Kanzlertauglichkeit: Er kommt auf 19 Prozent (plus 1), Baerbock auf 17 (minus 1) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt wie gehabt bei 18 Prozent.

Söder warnte in der „Bild am Sonntag“: „Die Union ist mit Armin Laschet auf dem richtigen Weg, wir profitieren aber auch von Fehlern der anderen.“ Er sagte: „Wenn wir aus dem 20-Prozent-Bereich nicht herauskommen, könnten auch Bündnisse gegen uns möglich sein. Das wollen wir gemeinsam verhindern.“ Die Marke von „30 plus X ist ein wichtiges Polster“.