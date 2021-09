Vizefraktionschef Frei unterstützt Kandidatur von Brinkhaus gegen Laschets Willen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Im parteiinternen Konflikt mit CDU-Chef Armin Laschet um die Wahl des Bundestagsfraktionsvorsitzenden bekommt Amtsinhaber Ralph Brinkhaus (CDU) Rückhalt aus den eigenen Reihen. „Unsere Fraktion braucht in dieser schweren Lage mehr denn je einen starken Vorsitzenden, der in den kommenden Monaten unsere Interessen mit Nachdruck vertreten kann“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU) am Dienstag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Wir müssen deshalb heute eine Entscheidung über den Vorsitz treffen. Unsere Statuten sehen die Wahl des Vorsitzenden für ein Jahr vor. Dieses Institut hat sich über viele Jahre bewährt und sich als klug erwiesen.“

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

Frei betonte: „Ich finde seine Kandidatur richtig. Ralph Brinkhaus wird auch von den beiden Parteivorsitzenden vorgeschlagen. Daher gehe ich davon aus, dass er auch gewählt wird.“

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Brinkhaus geht mit seiner Kandidatur auf Konfrontation zu Laschet. Entgegen dessen Vorschlag will sich Brinkhaus bereits am Dienstagabend für ein Jahr wiederwählen lassen und nicht nur kommissarisch bis zur Regierungsbildung im Amt bleiben. Das habe er Laschet am Montagabend persönlich angekündigt. Damit lässt es Brinkhaus auf eine weitere Schwächung Laschets ankommen.