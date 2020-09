Union und SPD einig: Bundesregierung will 1553 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen

Anzeige

Berlin. Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr.

Im Vorfeld war offen, ob die SPD dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vereinbarten Vorschlag zustimmen würde.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter, dass es sich bei den aufzunehmenden Migranten größtenteils um “Familien mit Kindern” handele. Zudem bemühe man sich “um eine europäische Hilfsaktion, in deren Rahmen” Deutschland weitere schutzbedürftige Menschen aus Griechenland aufnehmen werde.

Politik nach Großbrand in Moria unter Zugzwang

Seehofer hatte am Freitag mitgeteilt, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen, die aus Griechenland in andere europäische Länder gebracht werden sollen, 100 bis 150 Jugendliche aufnehmen. Der Vorschlag stieß parteiübergreifend auf Kritik. Auch einzelne Landesregierungen forderten die Aufnahme von mehr Menschen aus dem ehemaligen Flüchtlingslager Moria.

Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass das seit Jahren heillos überfüllte Flüchtlingslager Moria vergangene Woche von Migranten angezündet worden war. Zuvor war die Situation dort eskaliert, nachdem mehrere Asylbewerber positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Der griechische Minister für Bürgerschutz, Michalis Chrysochoidis, teilte am Dienstag mit, fünf von sechs mutmaßlichen Brandstiftern seien inzwischen ausfindig gemacht worden. Er sagte im Staatsradio: “Die Brandstifter sind festgenommen. Es sind junge Migranten. Ein weiterer wird noch gesucht.” Aus Polizeikreisen hieß es, die fünf Festgenommenen seien Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt worden waren. Mehr als 12.500 Migranten wurden durch den Brand in der Nacht zum vergangenen Mittwoch obdachlos.