22 Jahre später - Friedrich Merz ist wieder Unions-Fraktionschef

Anzeige

Anzeige

Berlin. Friedrich Merz hat genau nachgerechnet: „22 Jahre minus zwei Wochen“ – solange ist es her, dass er den selben Job schon einmal übernommen hat: Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion. „Es ist ein spannendes und interessantes Gefühl.“ Gerade haben ihn die Abgeordneten gewählt.

162 von 186 Stimmen hat er bekommen. Das ist eine deutliche Mehrheit, aber nicht ganz so triumphal wie das Ergebnis bei der Wahl zum CDU-Vorsitz im Januar. Etwas unter 90 Prozent der CDU/CSU-Parlamentarier haben ihn gewählt. Wie sich die Nicht-Ja-Stimmen auf Neins und Enthaltungen verteilen, gibt die Union zunächst nicht bekannt. Die Enthaltungen werden bei der Union bei der Berechnung des Prozentergebnisses herausgerechnet.

Anzeige

Brinkhaus verzichtete auf ein Kräftemessen

Ein „eindrucksvolles Vertrauensvotum“ sei das, sagt Merz. Es ist niemand gegen ihn angetreten, der bisherige Amtsinhaber Ralph Brinkhaus hat das Feld geräumt, als klar war, dass Merz es auf eine Kampfkandidatur würde ankommen lassen. Brinkhaus hätte gegen den frisch gewählten CDU-Chef wohl kaum gewinnen können.

„Wir legen die Führungsverantwortung von CDU und Unionsfraktion in eine Hand“, stellt Merz fest und bekräftigt, das sei „eine richtige Entscheidung“. Als Angela Merkel im Jahr 2002 nach einer ebenfalls verlorenen Bundestagswahl die selbe Entscheidung getroffen hat und ihn vom Fraktionsvorsitz verdrängte, fand er das weniger gut. Das Verhältnis der beiden Politiker galt seitdem als zerrüttet, Merz zog sich wenige Jahre später für viele Jahre aus der Politik zurück.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Das Ziel: stärkste Kraft bei der Bundestagswahl 2025

Die Union müsse ihre Politik „einheitlich und einvernehmlich formulieren“, sagt Merz. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich nicht immer so gut gelungen. Insbesondere die CSU hat oft quergeschossen. Als eine Art Zeichen guten Willens hat deren Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Formalie übernommen, Merz als Fraktionschef vorzuschlagen, ausdrücklich auch im Namen von CSU-Chef Markus Söder.

Anzeige

Der hat sich nicht extra auf den Weg nach Berlin gemacht dafür – Terminprobleme: Dienstags tagt in Bayern das Landeskabinett. Dobrindt gibt Merz eine Aufgabe mit: Es gehe darum, dass die Union bei der nächsten Bundestagswahl 2025 wieder stärkste Kraft werde.

Merz: Scholz hat sich in Moskau gut geschlagen

Der blickt erstmal auf dieses Jahr: Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und im Herbst in Niedersachsen stehen da an. Die zu bestehen, sei für die Union nun die Aufgabe, sagt Merz, in dieser Sekunde CDU-Vorsitzender. Einen scharfen Ton hat die Union in den vergangenen Wochen gegen die Regierung angeschlagen. Das hat nicht an allen Stellen der Partei Begeisterung ausgelöst.

Anzeige

Nun hat Merz plötzlich ein Lob für Kanzler Olaf Scholz (SPD) dabei. Der hat seine Pressekonferenz mit Russlands Staatspräsident Wladimir Putin gegeben, just als Merz in Berlin gewählt wurde. Scholz sei zwar spät gereist, habe sich jetzt aber eigentlich ganz gut geschlagen, lässt Merz wissen.

Video Bundeskanzler Scholz in Moskau: Sicherheit in Europa nur mit Russland möglich 2:33 min „Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt“, sagte Scholz in Moskau. © Reuters

Ohnehin sei die Außenpolitik für die Union nicht zentraler Angriffspunkt – „jedenfalls nicht, solange die Bundesregierung eine verantwortungsvolle Außenpolitik macht“. Die Entlastung folgt im nächsten Satz: „Und das sehen wir bei dieser Bundesregierung.“

Aber ganz ohne Spitzen geht es auch nicht. Beim Thema Impfpflicht arbeite die Regierung einfach schlecht, sagt Merz. Und „miserable handwerkliche Arbeit“ werde die Union sicher nicht unterstützen.