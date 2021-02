Ungenutzter AstraZeneca-Impfstoff: Berliner Senatorin will Obdachlose vorziehen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will mit übrig gebliebenen AstraZeneca-Impfdosen demnächst die rund 3000 Obdachlosen in den Notunterkünften der Stadt impfen.

„Es ist in der aktuellen Situation nicht hinnehmbar, dass Impfdosen ungenutzt herum liegen“, sagte sie den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Es sei deshalb richtig, dass über eine neue Priorisierung diskutiert werde.

Breitenbach unterstrich, dass diejenigen nicht vergessen werden dürften, die keine laute Lobby hätten. Obdachlose seien eine besonders vulnerable Gruppe. Im Winter kämen viele von ihnen in einer Notunterkunft unter. Daher sei die Gelegenheit günstig: „Wir könnten und sollten allen Obdachlosen in Notunterkünften jetzt so schnell wie möglich ein Impfangebot machen.“

Anzeige

Video Immunologen und Ärzte werben für Astrazeneca-Impfstoff 1:00 min Nach großer Skepsis an der Wirksamkeit des Astrazeneca-Impfstoffes werben Experten für die Vergabe des Impfstoffes: "Jede Impfung sei besser als keine Impfung". © dpa

Die Senatorin will mit den Impfungen schon nächste Woche starten und hofft, dass andere Bundesländer dem Beispiel folgen. Obdachlose sind aufgrund ihrer Unterbringung in Massenunterkünften und einer erhöhten Infektionsgefahr bislang in der Prioritätsstufe zwei eingruppiert.

Durch das nun beschlossene Vorziehen von Lehrkräften sowie Erziehern und Erzieherinnen könnte sich ihre Impfung aber verzögern.