EU-Abgeordnete fordern Beobachtung der Wahl in Ungarn

Anzeige

Anzeige

Brüssel/Budapest. Rund 60 Abgeordnete aus dem EU-Parlament haben parteiübergreifend eine umfassende internationale Beobachtung der Parlamentswahl in Ungarn gefordert. „Wir alle teilen die Sorge, dass die Wahlen nicht nach den höchsten demokratischen Standards durchgeführt werden könnten“, heißt es in einem Brief an das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Deshalb bitte man das ODIHR darum, eine vollwertige Wahlbeobachtermission zu entsenden, heißt es in dem Schreiben vom Dienstag, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. In Ungarn wird am 3. April ein neues Parlament gewählt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Unterzeichnet ist der Brief von 62 Abgeordneten aus fünf Fraktionen - Grüne, Liberale, Sozial- und Christdemokraten sowie Linke. Sie beklagen eine besorgniserregende Entwicklung seit der jüngsten Wahl 2018 in dem Land, das vom rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban geführt wird. Dabei verweisen sie unter anderem auf eine Änderung des Wahlrechts von 2020, die es schwerer für die Opposition macht, gemeinsame Kandidaten in Wahlkreisen aufzustellen.

Alle Aspekte der Wahl sollen beobachtet werden

Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, alle wichtigen Aspekte des Wahlprozesses zu beobachten. Es gehe etwa um den rechtlichen Rahmen, die Wahlkampagnen, die Rolle der Medien sowie die Stimmabgabe und -auszählung am Wahltag selbst. Vergangene Woche hatten bereits 20 ungarische Zivilorganisationen eine vollständige Wahlbeobachtermission gefordert. Dessen Umfang geht über die begrenzte Wahlbeobachtungsmission hinaus, die es 2018 in Ungarn gab.

„Wahlbeobachter haben schon 2018 erhebliche Bedenken am sauberen Ablauf der Wahlen in Ungarn angemeldet“, sagte der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund, der den Brief initiiert hat, der dpa. „Seither fährt Ungarns Premierminister Viktor Orban beständig Attacken gegen die Demokratie. Wir brauchen unabhängige Beobachter, die Orban auf die Finger schauen.“