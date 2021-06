Von der Leyen spricht von „Schande“: EU plant Schritte gegen Ungarns umstrittenes Gesetz

Anzeige

Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will wegen des umstrittenen Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität gegen Ungarn vorgehen. Das ungarische Gesetz sei eine Schande, sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel.

Von der Leyen kündigte ein entschiedenes Vorgehen gegen das umstrittene ungarische Gesetz an. Es diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. „Dieses ungarische Gesetz ist eine Schande.“

Bedenken sollen in einem Schreiben ausgeführt werden

Nach Angaben der Kommissionschefin sollen die rechtlichen Bedenken nun in einem Schreiben an die ungarische Regierung näher ausgeführt werden. Dies solle noch vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln erfolgen, sagte die Politikerin.

Sollte Ungarn die Bedenken nicht ausräumen können, dürfte die EU-Kommission nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ein offizielles Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land einleiten. Dieses könnte dann mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes enden.

Grünen-Europaabgeordnete Reintke kritisiert späte Reaktion

Die Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke wirft der EU-Kommission eine verspätete Reaktion auf Homo- und Transphobie in Ungarn vor. „Die Reaktion der Kommission auf die Kampagne gegen die LGBTI-Community kommt spät“, sagte Reintke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Reaktion auf Ursula von der Leyens Statement.

„Bereits seit Jahren tut Orbán alles, um die Rechte queerer Menschen in Ungarn zu torpedieren“, sagte Reintke. „Der jetzt angekündigte Schritt, gegen das diskriminierende Gesetz vorzugehen, muss mit weiteren Maßnahmen flankiert werden - wie der Aktivierung der Rechtsstaatskonditionalität für EU-Gelder. Die Kommission muss endlich ihrer Kernaufgabe nachkommen: Dem Schutz der Verträge und Rechte von EU Bürger*innen.“

Barley: „Blauer Brief“ reicht nicht aus

Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments, betonte, die Empörung von Ursula von der Leyen über Orbans LGBTI- feindliches Gesetz darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Sie hielt die Ankündigung eines neuerlichen „blauen Briefs“ aus Brüssel für nicht ausreichend. „Sie sollte endlich den neuen Rechtsstaatsmechanismus anwenden, mit dem EU Gelder von Rechtsstaatssündern eingefroren werden können“, sagte Barley.

Die österreichische Europapolitikerin Karoline Edtstadtler (ÖVP), die eine EU-Erklärung gegen das ungarische Gesetz zunächst nicht unterzeichnen wollte, lenkte nun ein. Auf Twitter betonte sie am Mittwoch: „Die jüngsten Entwicklungen in Ungarn in Bezug auf die LGBTIQ-Community sind zutiefst besorgniserregend.“ Wie „Der Standard“ berichtete, wurde zudem im österreichischen Nationalrat ein Antrag eingebracht, mit dem die Regierung aufgefordert wurde, den „erneuten Anschlag“ auf die LGBTI-Community in Ungarn zu verurteilen.

Das in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligte Gesetz sieht unter anderem ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhaltsträgern vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht.

Darüber hinaus soll Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.

Vorwürfe gegen ungarischen Ministerpräsident

Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban, dem Kritiker das Schüren von Vorurteilen gegenüber Minderheiten vorwerfen.

Orban weist die Anschuldigungen zurück. Der Ministerpräsident bestreitet, dass sich das Gesetz gegen Homosexuelle richtet und dass sexuelle Minderheiten in seinem Land diskriminiert werden. Die Aufklärung heranwachsender Kinder gehört aus seiner Sicht ins Elternhaus.

„Wir schützen diese Aufgabe der Eltern“, sagte Orban am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa.