Unfallserie auf Berliner Stadtautobahn: Laut Staatsanwaltschaft regelrecht “Jagd auf Motorradfahrer” gemacht

Berlin. Nach der Unfallserie auf der Berliner Stadtautobahn mit möglicherweise islamistischem Hintergrund geht die Staatsanwaltschaft von mindestens drei Fällen von versuchtem Mord aus. Wahrscheinlich seien es noch mehr Fälle, sagte Oberstaatsanwalt Martin Steltner am Mittwoch in Berlin.

Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter aus dem Irak habe regelrecht “Jagd auf Motorradfahrer” gemacht. Der krasse Ausdruck sei angemessen, so Steltner. An einem Gesamtüberblick über das Tatgeschehen wurde am Mittwochmittag noch gearbeitet.

Der mutmaßliche Täter sei irakischer Staatsangehöriger und in Bagdad geboren, sagte Steltner. Er wird laut Staatsanwaltschaft in Deutschland geduldet. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass weitere Personen bei dem Tatgeschehen eine Rolle gespielt haben könnten. Dies werde aber weiter untersucht. “Wir werden jeden Stein umdrehen”, so der Sprecher.

Äußerungen des mutmaßlichen Täters im Anschluss und Rufe wie “Allahu Akbar!” etwa gäben Hinweise, die ins islamistische Milieu führten.

Ein Motorradfahrer mit schweren Kopf- und Wirbelverletzungen

Noch am Mittwoch sollte der Mann einem Haftrichter wegen versuchten Mordes vorgeführt werden. Allerdings sei unklar, ob er in Haft komme oder wegen der Anzeichen von psychischer Labilität in einer Einrichtung untergebracht werden müsse, sagte Steltner.

Betroffen seien zwei Motorrad- und ein Motorrollerfahrer. Die Motorradfahrer und ein Auto seien gerammt worden, ein weiteres Auto gestreift worden. Die Kollisionen seien als gezielte Anschläge zu werten. Sechs Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Ein Motorradfahrer habe schwerste Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule erlitten.

Die Attacke ereignete sich zwischen Charlottenburg-Wilmersdorf und der Anschlussstelle Alboinstraße in Tempelhof.