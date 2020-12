Unfähige Staaten von Amerika?

Anzeige

Anthony Fauci, der prominenteste Immunologe der USA, ist am 24. Dezember 80 Jahre alt geworden.

Gern hätte er an diesem doppelt bedeutsamen Tag seine drei Töchter um sich gehabt. Jennifer arbeitet als Kinderpsychologin in Massachusetts, Megan als Grundschullehrerin in New Orleans, Alison als Softwareentwicklerin bei Twitter in San Francisco. Das Treffen hätte aber ein Lehrbuchbeispiel werden können für einen zwar kleinen, aber doch virologisch relevanten Drehscheiben-Event. Und deshalb feierte der alte Mann nur mit seiner Frau.

Willkommen zur Jahresendausgabe von „What’s up, America?“. Unser USA-Newsletter beleuchtet ein Land, in dem den Nachdenklicheren weniger denn je danach zumute ist, zum Jahreswechsel fröhlich ein paar Luftschlangen in die Gegend zu pusten.

„Was ich dem Land predige, muss ich auch privat vorleben“: Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, ist Amerikas bekanntester Arzt. Er diente bereits allen US-Präsidenten seit Ronald Reagan als Berater. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

„Was ich dem Land predige, muss ich auch privat vorleben“, sagt Fauci. Kurz nach seinem kargen Ehrentag betätigte er sich, nicht zum ersten Mal, öffentlich als „party pooper“, wie die Amerikaner sagen würden. Die dezenteste Variante der Übersetzung lautet „Spaßbremse“. Der schlimmste Teil der Corona-Krise, sagte Fauci im Fernsehsender CNN, stehe den USA erst noch bevor. Anfang 2021 sieht Fauci abermals einen Anstieg der Infektionszahlen kommen, „eine neue Welle, die ihrerseits aus einer neuen Welle kommen wird“.

Ein Dämpfer von allerhöchster Stelle

Für Land und Leute war das ein Dämpfer von allerhöchster Stelle. Eben erst hatten viele Amerikaner, die Wall Street vorneweg, die Korken knallen lassen mit Blick auf den Beginn der Impfungen. Alle hatte durchgeatmet, man lag gut im Rennen, kurz nach den Briten, kurz vor der EU. Trump war aufgetreten, als habe er persönlich den Biontech/Pfizer-Impfstoff erfunden.

Doch so schnell wie jetzt erneut die Infektionskurven klettern, wächst das Rettende nicht. Die Amerikaner müssten eigentlich alles gleichzeitig tun: impfen und Kontakte beschränken und Masken tragen. Allzu viele aber finden das unelegant. Sie lassen wegen der Aussicht auf baldige Impfungen schon mal einen Teil ihrer Sorgen fallen – und fahren wieder die privaten Kontakte hoch.

Bereits im Dezember ließ die vorausgegangene Vielzahl von Begegnungen zu Thanksgiving (26. November) die Infektionszahlen steigen. Im Januar könnte, on top, auch noch die Weihnachtswelle fühlbar werden. Am vorigen Mittwoch, dem Tag vor Heiligabend, wurden an den US-Flughäfen fast 1,2 Millionen Menschen abgefertigt. Das sind zwar nur 45 Prozent des Vorjahresniveaus. Aber es ist die höchste Zahl von Reisenden an einem einzigen Tag seit Beginn der Pandemie.

„Es ist besorgniserregend“, seufzt Fauci. „Wir raten davon ab, aber die Leute machen es trotzdem.“

China ist „great again“

Im fernen Peking kann die politische Führung über solche Töne aus den USA nur lachen. Wenn sie etwas nicht will, rät sie den Bürgern nicht davon ab, sie verbietet es. Die Abriegelung ganzer Großstädte durch bewaffnete Uniformierte wurde zur Waffe gegen das Virus. Zudem erleichtert die komplette digitale Erfassung der Bürger und all ihrer Aktivitäten die Prüfung jedes noch so kleinen praktischen Effekts von Politik, rund um die Uhr, bis in Nuancen hinein.

Dass sich der einzelne Mensch bei diesem ununterbrochenen Großversuch degradiert vorkommt zu einer Figur im Computerspiel, wie bei Sims City, ist Chinas Oberen egal. Es geht ihnen einfach nur um Effizienz. Und beim Vergleich der Zahlen schneidet ihr Land am Ende des Pandemiejahrs 2020 nun mal deutlich besser ab als die USA.

China ist jetzt „great again“: In einer Ausstellung nahe der Millionenmetropole Wuhan inszeniert das Regime seine Erfolge bei der Pandemiebekämpfung. © Quelle: Fabian Kretschmer

China ist jetzt „great again“ – es kehrt zurück zu einem robusten Wirtschaftswachstum, auf der Grundlage beeindruckend niedriger Infektionsraten.

Mehr noch: Schon im Jahr 2028, sagt die britische Denkfabrik Centre for Economics and Business Research voraus, wird China die USA als dann größte Wirtschaftsmacht der Welt überholen. Bislang hatten die Ökonomen den Kreuzungspunkt der Linien erst fünf Jahre später erwartet. Chinas gesamte ökonomische Situation habe sich „durch das kluge Management der Pandemie“ verbessert.

Corona hat weltpolitische Spätfolgen

Der Rest der Staatenwelt blickt zwischen China und den USA hin und her – und rätselt, welche der beiden Mächte wohl den Ton angeben wird im 21. Jahrhundert. „Relativ gesehen hat die Trump-Regierung das Ansehen Chinas erhöht“, urteilt der aus Singapur stammende China-Kenner Kishore Mahbubani („Has China Won?“) in einem Aufsatz für das konservative US-Magazin „The National Interest“.

Das Phänomen beeindruckt weltweit nicht nur Experten, sondern auch Laien. Es ist ja auch ein klarer Fall: Einem Land, das die Pandemie nicht in den Griff bekommt, traut man auch ansonsten nicht viel zu.

Die weltpolitischen Spätfolgen von Corona gehören zu den übelsten Hinterlassenschaften nach vier Jahren Trump. Das globale Image Amerikas ist in diesem Jahr in einem beispiellosen Ausmaß beschädigt worden. Die USA, die einst einen Mann auf den Mond gebracht haben, erscheinen heute vielen Menschen in der Welt als die unfähigen Staaten von Amerika.

Das Topthema der ersten 100 Tage

Wenn Biden ab dem 20. Januar mit seinem neuen Team dem Virus entgegentritt, beginnt also ein doppelter Kampf: erstens um die Gesundheit der Amerikaner, aber zweitens auch um ihre künftige Rolle in der Welt.

Biden wird Corona zu einem Schwerpunkt seiner ersten 100 Tage im Amt machen. Er verspricht aber ausdrücklich nicht, dass die Krise nach 100 Tagen überwunden sei, es gehe jetzt erst mal darum, einige Weichen neu zu stellen.

Alle wichtigen Schlüsselpositionen werden neu besetzt, Biden tauscht sogar die Führung im Center for Disease Control, dem nationalen Zentrum für Seuchenkontrolle, in Atlanta aus. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2021, glauben Bidens Leute, werden wohl die zentralen Schlachten geschlagen sein.

© Quelle: Office of the President-elect

Im Weißen Haus will Biden der Wissenschaft mehr Raum geben und mehr Autorität. Einen in der Privatwirtschaft groß gewordenen Manager, Jeff Zients, macht er zum „Coronavirus Response Coordinator“. Biden wird finanzielle Hilfen des Bundes an die Einzelstaaten an deren Mitwirkung auf allen Feldern knüpfen, sei es bei Impfkampagnen oder beim Mund-Nasen-Mund-Schutz. Die Corona-Leugner, die in Trumps Spätphase noch immer breitbeinig auftraten, könnten bald in die Defensive geraten: als radikale Randgruppe, gegen die gegebenenfalls auch die Polizei einschreiten muss, alles im Sinne von Law and Order.





Wer Chefberater im Weißen Haus sein wird, steht auch schon fest. Es wird Fauci sein, ein Mann, der für alle Präsidenten gearbeitet hat, seit Ronald Reagan. Mit seinem einsamen 24. Dezember hat Fauci gezeigt, in welche Richtung es künftig gehen muss, auch in Washington. Wer die Bürger überzeugen will in einem freien Land, muss dies durch das eigene Beispiel tun.

FACTS AND FIGURES: Trumps bittere Corona-Bilanz

- In keinem anderen Staat der Welt wurden bis zum Jahresende so viele Infizierte registriert, mehr als 19 Millionen. Trump führt dies auf die vielen Tests in den USA zurück.

- Allerdings haben die USA auch bei der Zahl der Corona-Toten (333.394) alle anderen Staaten bei Weitem abgehängt.

- Diese Bilanz bleibt auch dann bedrückend, wenn man die Größe der USA ins Verhältnis zum Rest der Welt setzt. 19 Prozent der Corona-Toten weltweit sind Amerikaner – ihr Anteil an der Weltbevölkerung liegt indessen bei nur vier Prozent.

- Bei der Mortalitätsrate (Verhältnis Corona-Tote zu 100.000 Einwohnern) liegen zum Jahresende die USA (101,82) weltweit auf Platz vier, nach Italien (119,02), Spanien (106,64) und Großbritannien (106,57). In Deutschland liegt die Mortalitätsrate trotz der jüngsten Anstiege noch immer bei 36,53.

POPPING UP: Dave Barry blickt zurück

Der Satiriker Dave Barry hat Kultstatus in den USA, schon seit Jahrzehnten. Seine Beiträge, die anfangs im „Miami Herald“ erschienen und später von Zeitungen überall in den USA übernommen wurden, sind Minimalkunst ganz eigener Art. Barry, inzwischen 73 Jahre alt, hat einen Humor, der lakonisch ist und fatalistisch, düster und absurd – und gerade deswegen unverwüstlich, auch und gerade in Zeiten der Pandemie. Barrys Bilanz des Jahres geht so los: „Wir versuchen, uns etwas Nettes über 2020 auszudenken. Okay, hier kommt was: Niemand wurde von asiatischen Riesenhornissen getötet. Soweit man weiß. Aber das war’s auch so ziemlich.“

In der Vergangenheit, schreibt Barry, habe er bei Rückblicken oft unschöne Dinge geschrieben über das gerade abgelaufene Jahr. Bei all diesen Jahren wolle er sich nun entschuldigen: „Im Vergleich zu 2020 waren alle vergangenen Jahre, sogar die Disco-Ära, das goldene Zeitalter der menschlichen Existenz.“

DEEP DIVE: Als der Kollege aus Peking weinte

Trump hat viel falsch gemacht in der Corona-Krise, teils aus Böswilligkeit, teils aus Borniertheit. Aber Fehleinschätzungen vieler anderer in den USA, auch von gut meinenden Profis, kamen in diesem Schicksalsjahr noch hinzu, wie Lawrence Wright im Magazin „The New Yorker“ darlegt. Sein brillanter Artikel, dicht recherchiert und verblüffend detailreich, hinterlässt am Ende den Eindruck, als habe man ein ganzes Buch gelesen.

Auch optisch setzt das Magazin „The New Yorker“ oft Maßstäbe: Diese Illustration aus den gespenstischen New Yorker Corona-Tagen im März bleibt eines der Dokumente des Jahres 2020. © Quelle: The New Yorker

Wright schreibt über Amerikaner, die in diesem Jahr das Gegenteil von Sternstunden erlebt haben. Über Robert Redfield zum Beispiel, den obersten Seuchenbekämpfer, der allzu lange dachte, das Virus sei wenig ansteckend. Und über Matthew Pottinger, einen öffentlich nicht bekannten, aber wichtigen Mann im Nationalen Sicherheitsrat, einen Asienexperten, der angesichts von Nachrichten aus China Alarm schlug, sich aber nicht durchsetzen konnte. Eine Virenabwehrmaschinerie, die eigentlich in den USA zur Verfügung stand, wurde nicht in Gang gesetzt. „Den Gesundheitsexperten, alles datengetriebene Leute, fehlten die Daten“, schreibt Wright. „Und die Wirtschaftspolitiker sorgten sich um die Wirtschaft.“ Beschrieben wird auch, wie George Fu Gao, Redfields Amtskollege auf chinesischer Seite, eines Tages am Telefon anfing zu weinen und sagte: „Ich glaube, wir sind zu spät dran.“

WAY OF LIFE: Floridas rührendste Geschichte des Jahres

Florida, der „Sunshine State“, muss mit einem Makel besonderer Art leben. Seine Bewohner schaffen es öfter als andere auf die vermischten Seiten von Zeitungen und Onlineportalen quer durch die USA. Klassischerweise beginnen diese Meldungen mit den drei Worten „A Florida man...“ – und dann liest man etwas, das bei den Lesern zu Kopfschütteln führt, zu Stirnrunzeln oder auch nur zum Schmunzeln.

In diesem Jahr zum Beispiel hat ein Mann aus Florida mit einem Alligator gerungen, um einen Hund aus dessen Maul zu retten. Ein weiterer Mann aus Florida marschierte in einem schwarzen Kostüm als Sensenmann über die Strände, um vor Corona zu warnen. Ein dritter ließ seine zwölfjährige Tochter mal eben mit 85 Meilen pro Stunde im SUV über die Straßen von Palm Beach brausen, weil er nach eigenen Angaben „ein cooler Vater“ sein wollte.

Als zum Jahresschluss der Lokalsender News4Jax in Jacksonville seine Geschichten des Jahres sortierte, kam die rührende Aktion einer Frau aus Florida auf Platz eins. Mary Daniel aus Jacksonville war verzweifelt, weil sie wegen der Corona-Regeln ihren Mann nicht mehr treffen durfte, der wegen Alzheimer in einem Pflegeheim wohnt. Die Frau fand einen Weg: Sie ließ sich, legal und rechtswirksam, als Tellerwäscherin in dem Heim anstellen. Zu dem Deal gehört, dass sie tatsächlich in der Küche hilft, es ist ein bezahlter Job. Den Festangestellten ist physischer Kontakt zu den Bewohnern erlaubt.

„Ein wirklich wunderbares, wunderbares Gefühl“: Mary Daniel und ihr dementer Ehemann feiern Wiedervereinigung im Pflegeheim in Jacksonville, Florida. © Quelle: News4Jax / screen shot

Mary Daniel berichtete, sie sei nach dem ersten Küchendienst auf ihren Mann zugegangen – der sie sogar gleich erkannt habe: „Er mich gesehen und gesagt: Mary.“ Dann sei die erste Umarmung nach 114 Tagen Trennung gekommen, „ein wirklich wunderbares, wunderbares Gefühl“.

What's up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags.

