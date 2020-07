Unabhängigkeitstag: Trump nimmt an strittigem Feuerwerk am Mount Rushmore teil - indigene Amerikaner protestieren aus Angst vor Virus

Börsen am Freitag: Dax fehlen die Impulse

An der New Yorker Wall Street schlossen am Donnerstag die US-Börsen im Plus. Hierzulande kann der Aktienhandel davon nicht profitieren, an der Frankfurter Börse ist der Dax verhalten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Für Furore sorgt einmal mehr wieder die Wirecard-Aktie.