UN warnt: Afghanistans Wirtschaft kollabiert „vor unseren Augen“

New York. Der Nothilfe-Koordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, hat vor dem Kollaps der afghanischen Wirtschaft gewarnt. Der ökonomische Kollaps „ereignet sich vor unseren Augen“, sagte er.

Griffith rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, tätig zu werden, um den „freien Fall“ zu stoppen, bevor dieser zu weiteren Toten führe.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP sagte Griffiths, Geberländer müssten sich darauf einigen, das zusätzlich zu humanitärer Nothilfe eine Unterstützung etwa in den Bereichen Bildung, Krankenhäuser, Elektrizität und bei der Bezahlung von öffentlichen Angestellten notwendig sei. Zudem müsse die Wirtschaft mit Geldern ausgestattet werden, in der das System der Banken weitgehend ausgefallen sei.

Griffith: „Es wird von Woche zu Woche schlimmer“

Der ökonomische Kollaps gestalte sich „exponentiell“, sagte Griffiths. Es werde von Woche zu Woche schlimmer. Die Liquiditätsfrage müsse bis Ende des Jahres geklärt sein. Er müsse wegen der schlechten Wirtschaftslage seine frühere Ansicht korrigieren, dass das Land allein auf Grundlage von humanitärer Hilfe durch den Winter kommen könne.

Als Beispiel nannte er, dass vier Millionen Kinder nicht zur Schule gingen und davon bald neun Millionen weitere betroffen seien. Der Grund sei, dass 70 Prozent der Lehrer seit August nicht bezahlt worden seien. Wenn dies weiterhin nicht geschehe, werde die Diskussion über das Recht von Frauen und Mädchen, zur Schule zu gehen „akademisch“, sagte er.

„Meine heutige Botschaft ist also ein Weckruf über die humanitären Folgen eines wirtschaftlichen Kollapses und die Notwendigkeit, dringend Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Griffiths.