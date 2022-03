UN warnen: Frauen und Kinder leiden am stärksten unter Krieg und Krisen – auch in der Ukraine

Anzeige

New York. Frauen und Mädchen leiden nach Angaben der UN-Frauenorganisation am stärksten unter dem Krieg in der Ukraine. Sie zahlten in Krisen und Konflikten stets den höchsten Preis, von Myanmar bis Afghanistan und Haiti, sagte die Exekutivdirektorin von UN Women, Sima Bahous, am Montag in New York. „Der schreckliche Krieg in der Ukraine reiht sich jetzt in diese Liste ein.“

Bahous erklärte auf der Eröffnungssitzung der Jahrestagung der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Krieg beeinträchtige das Leben, die Hoffnungen und die Zukunft der ukrainischen Frauen und Mädchen jeden Tag mehr. Der Krieg zwischen zwei wichtigen Produzenten von Weizen bedrohe zudem die Ernährungssicherheit in der ganzen Welt. Auch das werde Frauen und Mädchen am härtesten treffen. „Ich bete, dass sie (die Frauen) - und alle, die den Konflikt erleben - bald Frieden finden werden.“

Das vorrangige Thema der diesjährigen zweiwöchigen Tagung ist die Stärkung der Rolle der Frauen im Umgang mit dem Klimawandel. Es ist nach einer Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie die erste persönliche Sitzung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau seit drei Jahren.

Guterres: „Frauen leiden am meisten“

UN-Generalsekretär António Guterres sagte, die Welt sei immer noch männerdominiert. Dies sei das Ergebnis eines Jahrtausende alten Patriarchats, das Frauen ausschließe und verhindere, dass ihre Stimmen gehört würden. „Frauen leiden am meisten, wenn natürliche Ressourcen wie Nahrung und Wasser bedroht sind, und haben weniger Möglichkeiten, sich anzupassen“, sagte der UN-Chef.

Es gebe immer mehr Beweise für einen Zusammenhang zwischen Kinderehen und Ausbeutung und der Klimakrise. Und wenn Klimakatastrophen zuschlagen, was immer häufiger der Fall sei, zeigten Untersuchungen, dass Frauen und Kinder bis zu 14 Mal häufiger sterben als Männer.