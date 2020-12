UN-Mission: Deutschland schickt bis zu zehn Polizisten in den Sudan

Anzeige

Berlin. Deutschland wird sich mit bis zu zehn Polizistinnen und Polizisten an der Polizeimission der Vereinten Nationen im Sudan beteiligen. Das hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen. Die Mission mit dem Namen Unitams soll am 1. Januar beginnen.

In der Region Darfur im Westen des Sudan brachen 2003 Kämpfe zwischen Bevölkerungsgruppen, die mehr politische Mitbestimmung forderten, und der Regierung des damaligen Präsidenten Omar al-Baschir aus. Regierungskräfte und die verbündete arabische Miliz Dschandschawid gingen brutal gegen die Bevölkerung vor, Schätzungen zufolge wurden 300 000 Menschen getötet.

Al-Baschir wurde 2019 gestürzt und jüngst einigte sich die neue Übergangsregierung mit mehreren Rebellengruppen, darunter auch einige in Darfur, auf ein Friedensabkommen. Allerdings ist die Lage vor Ort nach wie vor instabil, immer wieder kommt es zu Gewalt und noch immer sind dort laut des UN-Flüchtlingshilfswerk rund 1,6 Millionen Menschen auf der Flucht.

Der UN-Sicherheitsrat beschloss die neue Polizeimission im Juni, als Nachfolge der Mission Unamid. Unitams soll den Aufbau der Demokratie und den Friedensprozess im Sudan unterstützen.