UN-Klimakonferenz in Madrid: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Seit einem Jahr gehen junge Klimaaktivisten weltweit auf die Straße. Allein in Deutschland haben am Freitag Zehntausende beim "Klimastreik" von "Fridays for Future" die Bundesregierung zu entschlossenem Klimaschutz aufgefordert. Ob sich die internationale Politik von der globalen Klimabewegung beeindrucken lässt, wird sich ab Montag zeigen: Dann treffen sich Vertreter aus mehr als 190 Staaten zum 25. Weltklimagipfel - diesmal in Madrid. Worum geht es bei der zweiwöchigen COP25? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Klimakonferenz alle Jahre wieder. Muss das sein?

Seit den frühen neunziger Jahren ist sich die Wissenschaft weitgehend einig, dass sich die Erde erwärmt und der Mensch dafür maßgeblich verantwortlich ist. Damals erkannte die Weltgemeinschaft den Klimawandel als ernsthafte Bedrohung für die Menschheit und den Planeten an. Die seit 1995 stattfindende jährliche UN-Klimakonferenz soll die internationale Staatengemeinschaft zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bewegen. Ein Durchbruch wurde 2015 in Paris erzielt: 195 Staaten kamen darin überein, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie viel Tonnen CO2 wurden dank des Pariser Abkommens eingespart?

Keine einzige. Von einem Rückgang oder auch nur einer Verlangsamung des globalen Treibhausgasausstoßes kann keine Rede sein. Den hehren Versprechungen der Staats- und Regierungschefs sind noch keine wirksamen Taten gefolgt. Die Staaten zögern die Herausgabe verbindlicher Klimapläne hinaus, weil noch nicht klar ist, wie die einzelnen Klimaschutzbeiträge gemessen werden sollen. Mit den Details zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 befassten sich bereits die Folgekonferenzen. Und auch in Madrid werden technische Fragen im Fokus stehen. Das Motto lautet: "Zeit zu handeln".

Was wird bei der COP25 besprochen?

Klimaschutz erfordert eine international abgestimmte Klimapolitik. Als zentrales Instrument hierfür soll der internationale Handel mit Emissionsrechten dienen: Staaten sollen ihre eingesparten CO2-Emissionen verkaufen und so zu Geld kommen können – ein Anreizsystem für mehr Umweltschutz. Dieses soll aber nicht dazu führen, dass Industriestaaten Emissionsrechte kleinerer Staaten kaufen, weiterhin klimaschädlich wirtschaften und Klimaschutz somit nur auf dem Papier stattfindet. Vor allem Brasilien tritt für ein CO2-Handelssystem mit großen Schlupflöchern ein. Eigentlich hätte ein Mechanismus für den Handel mit Verschmutzungsrechten bereits vorliegen sollen – nun müssen die Regierungen in Madrid liefern.

Anzeige

Was entscheidet über den Erfolg des Emissionshandels?

Ganz klar: der Wille zur Tat. Diesen müssen die Staats- und Regierungschefs in nationalen Klimaplänen – kurz: NDC – dokumentieren. Je ambitionierter die NDCs, desto wirksamer der Emissionshandel. Das UN-Klimasekretariat in Bonn wartet schon länger darauf, dass die NDCs dort eintreffen. Bisher aber haben nur 66 Staaten nachgeschärfte Klimapläne eingereicht – darunter fast nur kleine Länder, die für einen Bruchteil der Emissionen verantwortlich sind. Von den G20 kam noch nichts – die 20 mächtigsten Industrienationen halten sich bedeckt.

Anzeige

Wer bremst beim Klimaschutz?

Der Regenwald-Staat Brasilien und die Ölnation Saudi-Arabien gelten als besonders renitente Verhandlungspartner. Bremser gibt es viele, während niemand die Rolle des Vorreiters einnehmen mag. Immerhin: Der erklärte Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hat keine Nachahmer gefunden. Und sowohl Indien als auch China erweisen sich als treibende Kräfte beim Ausbau erneuerbarer Energien. Ambitionierten Klimaschutz schreibt sich aber kein Staat groß auf die Fahnen – der vielen dramatischen Warnungen aus der Wissenschaft zum Trotz.

Was macht die EU, was macht Deutschland?

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Klimaschutz zur Priorität ernannt. Geht es nach ihr, soll die EU 2050 klimaneutral sein - also nicht mehr Emissionen ausstoßen, als sie binden kann. Klimaschützer hoffen jetzt auf die EU. Und auch die Grünen haben große Erwartungen: „Europa sollte sich an die Spitze der Bewegung stellen. Und hier ist vor allem Deutschland als starker Verhandler und wichtiger Akteur gefragt“, sagt die Grünen-Klimaexpertin Lisa Badum. „Die Bundesregierung sollte eine Führungsrolle einnehmen", fordert die Bundestagsabgeordnete. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte an dafür kämpfen zu wollen, dass die EU voranschreitet und die G20-Staaten mitzieht.

Und was ist mit den Ärmsten?

Der Klimawandel trifft zurzeit vor allem arme Länder. Fluten bedrohen Landstriche in Südostasien, Dürre heizt Konflikte in Zentralafrika an, Inselgruppen im Pazifik droht der Untergang. Die betroffenen Staaten fordern mehr Unterstützung bei Klimaschäden – auch darum soll es bei der COP25 gehen. Gefragt ist technische Hilfe, aber auch um neue Finanzierungsquellen und faire Darlehen soll es gehen.