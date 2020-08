UN-Generalsekretär Guterres begrüßt Einigung zwischen Israel und Emiraten

Anzeige

Anzeige

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) begrüßt. Er hoffe, die Einigung werde für israelische und palästinensische Anführer eine Gelegenheit schaffen, "bedeutungsvolle Verhandlungen" über eine Zwei-Staaten-Lösung wiederaufzunehmen, teilte Guterres' Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Israel und die Emirate hatten sich in einem historischen Schritt überraschend auf ein Abkommen verständigt. Die beiden Staaten wollen ihre Beziehungen normalisieren, wie es in einer am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump veröffentlichten Erklärung der drei Länder hieß. Im Gegenzug setzt Israel demnach seine umstrittenen Annexionspläne im besetzten Westjordanland aus.

Die Annexion würde die Tür zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen effektiv verschließen und die Aussicht auf einen existenzfähigen palästinensischen Staat und die Zwei-Staaten-Lösung zerstören, sagte der UN-Sprecher dazu weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Netanjahu spricht von Beginn einer “neuen Ära”

Die US-amerikanische UN-Botschafterin Kelly Craft erwartet nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen weitere Annäherungsversuche im Nahen Osten. Sie glaube, dass mehr Akteure in der Region “sich zusammentun” würden, sagte Craft am Donnerstag (Ortszeit) in einem Interview der Nachrichtenagentur AP.

Die Emirate wollen als erster arabischer Golfstaat volle diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Dazu gehören Abkommen über direkte Flüge und Telefonate, Zusammenarbeit in zahlreichen Sektoren wie Sicherheit, Energie und Tourismus und eine Botschaft der Emirate in Israel. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist zudem abgesprochen, dass Israel auf die Annexion von Gebieten im besetzen Westjordanland verzichtet.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den Stopp der Annexionspläne als vorübergehend und sprach vom Beginn einer “neuen Ära” in den Beziehungen zwischen Israel und der arabischen Welt. Bisher unterhalten Ägypten und Jordanien als einzige arabische Staaten volle diplomatische Beziehungen mit Israel.

Palästinenser sprechen von Verrat

Israel und die VAE haben keine gemeinsame Grenze und waren nie im Krieg miteinander. Die Emirate haben aber, wie große Teile der arabischen Welt, diplomatische Beziehungen mit Israel lange abgelehnt, da es kein Friedensabkommen über einen palästinensischen Staat im Westjordanland gibt, das Israel 1967 erobert hat. Die Ankündigung vom Donnerstag zeigt, dass die Sorge wegen des gemeinsamen Erzfeindes Iran über die traditionelle arabische Unterstützung für die Palästinenser überwiegt.

Die Palästinenser befürchten nun weniger Hilfe bei ihrem Anspruch auf das Westjordanland für einen eigenen Staat. Der Sprecher von Präsident Mahmud Abbas nannte die Vereinbarung einen Verrat, der zurückgezogen werden müsse. Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete, Abbas' Autonomiebehörde rufe ihren Botschafter aus den Emiraten zurück.

Die im Gazastreifen regierende militante Hamas warf den Emiraten vor, den Palästinensern in den Rücken gefallen zu sein. “Diese Ankündigung ist eine Belohnung für die israelischen Besatzungsverbrechen”, sage Hamas-Sprecher Fausi Barhum.

Botschafterin Craft sagte, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Emiraten verdeutliche, “wie hungrig nach Frieden wir alle in dieser Welt sind”. Die Vereinbarung zeige zudem, dass die Länder im Nahen Osten verstanden hätten, dass “sie einem Regime standhalten” müssen, das der größte “staatliche Förderer von Terrorismus” sei: der Iran. Die Annäherung zwischen Israel und den Emiraten sei zudem ein “riesiger Sieg” für Trump und die Welt, fügte Craft hinzu.