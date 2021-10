UN-Generalsekretär Guterres: Ungleiche Verteilung von Impfstoffen ist moralische Skandal

Anzeige

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat mangelnde globale Solidarität in der Pandemie beklagt. Die Pandemie habe 100 Millionen Menschen in die Armut gedrängt, mehr als vier Milliarden Menschen seien mit wenig oder keiner sozialen Unterstützung, Gesundheitsfürsorge oder Einkommensschutz zurückgeblieben, sagte er vor einem Panel des Internationalen Währungsfonds am Montag.

Es mangele an globaler Solidarität. Menschen in Konfliktregionen und armen Ländern litten am meisten. Die Ungleichheit bei der Verteilung von Impfstoffen sei ein moralischer Skandal, der der Welt Millionen mehr Todesfälle beschere und die Verlangsamung der Wirtschaft verlängere. Dies könne Billionen Dollar kosten und die ärmsten Länder am stärksten treffen.

Die Anzeichen einer substanziellen wirtschaftlichen Erholung kaschierten das riesige Auseinanderklaffen der Situationen in reichen Staaten und den am wenigsten entwickelten Nationen, sagte er.