UN “extrem besorgt” wegen zunehmender Kämpfe in Libyen

Tripolis. Die Vereinten Nationen haben sich "extrem besorgt" gezeigt angesichts der sich verschlechternden Lage in Libyen und den dort zunehmenden Kämpfen. Bei Angriffen auf bewohnte Gegenden im Raum Tripolis seien in vergangenen Tagen fünf Zivilisten getötet und 28 weitere verletzt worden, darunter Frauen und Kinder, teilte die UN-Unterstützungsmission (UNSMIL) mit. Die Angriffe auf bewohnte Gegenden hätten auf dramatische Weise zugenommen.

Im ölreichen Libyen ringen die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und General Chalifa Haftar um die Macht. Haftar, der von einer Gegenregierung mit Sitz im Osten des Landes unterstützt wird, hatte vor einem Jahr eine Offensive auf Tripolis angeordnet. Seine selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) und verbündete Milizen kontrollieren weite Gebiete im Osten und Süden des Landes. Andere Staaten versorgen die Konfliktparteien aus dem Ausland mit Waffen und schicken teilweise auch Soldaten.

Angriff auf Krankenhaus

Am Samstag war ein Zivilist beim Einschlag einer Rakete in der Nähe von Tripolis getötet worden, wie das Militär der Sarradsch-Regierung mitteilte. Diese macht Haftars Truppen für die Angriffe verantwortlich. In vergangenen Tagen gab es unter anderem Gefechte um die strategisch wichtige Stadt Tarhuna südöstlich von Tripolis.

Am Freitag wurde ein Krankenhaus bei einem Angriff schwer beschädigt, woraufhin Mitarbeiter und Patienten das Gebäude verlassen mussten. Angriffe auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen verstießen gegen das Völkerrecht und könnten Kriegsverbrechen darstellen, teilte UNSMIL mit. Dasselbe gelte, wenn die Versorgung mit Strom, Treibstoff, Wasser oder Lebensmitteln absichtlich abgeschnitten werde. "Dieser sinnlose, langwierige Krieg muss sofort ein Ende finden", hieß es.

Maas wünscht sich Unterstützung der Afrikanischen Union

Außenminister Heiko Maas (SPD) setzt bei der Durchsetzung des Waffenembargos im Libyen-Konflikt auch auf die Unterstützung der Afrikanischen Union. Es sei wünschenswert, dass die AU-Mitgliedsstaaten mit Landgrenzen zu Libyen diese auch so kontrollierten, dass kein Waffenschmuggel stattfinde, sagte er am Dienstag in Berlin. Wenn die Afrikanische Union diese Länder dabei unterstütze, sei das umso besser. Er sei darüber in den vergangenen Tagen und Wochen im Gespräch mit Südafrika gewesen. Das Land hat derzeit den AU-Vorsitz inne.

Maas betonte: "Wir stellen fest, dass die Kampfhandlungen in Libyen in unverantwortlicher Weise wieder zunehmen und gleichzeitig das Virus sich dort mehr oder weniger ungehindert ausbreitet." Die Bundesregierung sei daher intensiv im Gespräch mit Konfliktparteien in Libyen, aber auch mit den Nachbarstaaten. Er verwies auf den Aufruf von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem globalen Waffenstillstand wegen der Corona-Pandemie.

Maas hatte zuvor mit Außenministern der deutschsprachigen Länder Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein per Video-Konferenz über das gemeinsame Engagement zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten. Es sei nur sehr schwer zu prognostizieren, wie sich die Dinge weiterentwickeln, sagte er mit Blick auf die Frage möglicher Grenzöffnungen. Eine normale Urlaubssaison werde es jedoch in diesem Sommer nicht geben können, unterstrich der Minister.

RND/dpa