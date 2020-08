UN: Corona breitet sich nach Explosion in Beirut stark aus

Anzeige

Anzeige

Genf. Die Corona-Pandemie breitet sich im Libanon nach der verheerenden Explosion in der Hauptstadt Beirut zunehmend aus. Zuletzt habe es innerhalb von 24 Stunden fast 300 bestätigte neue Fälle von Covid-19 gegeben, sagte der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tarik Jasarevic, am Dienstag in Genf.

Unicef-Sprecherin Marixie Mercado fügte hinzu, das Land habe mit seinen knapp sieben Millionen Einwohnern somit eine der höchsten Raten von Corona-Neuansteckungen in der WHO-Region Östliches Mittelmeer. In Beirut herrsche ein enormer Mangel an Gesichtsmasken zum Schutz vor der ansteckenden Krankheit.

Andere Prioritäten als Infektionsschutz

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die verzweifelten Menschen in Beirut hätten nach der Explosion andere Prioritäten als den Schutz vor einer Infektion, hieß es. Zudem ist nach UN-Angaben das Gesundheitswesen in Beirut stark von der Explosion getroffen und kann nicht energisch auf die Pandemie reagieren.

Bildergalerie Explosion in Beirut: Luftbilder zeigen die Stadt in Trümmern 1 von 6 1 von 6 Die Bildkollage zeigt die Docks des Hafens in Beirut: Vor und nach der gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt. @ Quelle: Copyright (c)cnes 2020, Distribu

Eine Untersuchung von 55 Gesundheitseinrichtungen habe ergeben, dass 37 Prozent der Einrichtungen leichte bis schwere Schäden erlitten hätten. Nur 47 Prozent der Einrichtungen könnten alle Routine-Dienstleistungen für die Menschen anbieten.

160 Tote in Folge der Explosion

Anzeige

Am Dienstagmorgen meldete die WHO mehr als 6500 bestätigte Covid-19-Fälle im Libanon, 76 Infizierte seien gestorben. Nach Angaben des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe kamen in Folge der Explosion mindestens 160 Menschen ums Leben. Weitere 5000 Menschen wurden verletzt, darunter befinden sich laut Unicef 1000 Kinder.

Am Dienstagabend vergangener Woche war es auf dem Beiruter Hafengelände zu gewaltigen Detonationen gekommen. Lokalen Medien zufolge waren 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert, die seit Jahren dort lagerten.