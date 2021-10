UN-Bericht: Russische Söldner sollen in Libyen Kriegsverbrechen verübt haben

Anzeige

Genf. Russische Söldner haben nach Angaben von UN-Menschenrechtsermittlern in Libyen Gefangene getötet. Ein am Montag bekannt gewordener Bericht beschuldigte insbesondere Söldner der Sicherheitsfirma Wagner, im September 2019 Gefangene erschossen zu haben. „Es gibt daher vernünftige Gründe für die Annahme, dass Wagner-Mitarbeiter Kriegsverbrechen begangen haben könnten“, heißt es in dem Bericht.

Wagner-Mitarbeiter hätten zudem ein Computer-Tablet mit einer Karte zurückgelassen, die 35 Orte zeigte, an denen Landminen in der Nähe von zivilen Gebäuden in Gebieten eingegraben wurden, die von sich zurückziehenden östlichen Streitkräften verlassen wurden. Die Minen, die hauptsächlich in Russland hergestellt wurden, hätten seit Juni 2020 Zivilisten getötet und verstümmelt, die in ihre Häuser zurückkehrten, hieß es.

„Die Untersuchungen zeigen, dass mehrere an dem Konflikt beteiligte Parteien potenziell Kriegsverbrechen begangen haben“, schreiben die Autoren des UN-Papiers. Nach dem sogenannten Berliner Abkommen von Januar 2020 verpflichteten sich ausländische Staaten wie Russland oder die Türkei, Soldaten und Söldner aus dem nordafrikanischen Land abzuziehen. Im Dezember sollen dort erstmals wieder Präsidenten- und Parlamentswahlen stattfinden.