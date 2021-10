Umweltministerin Schulze warnt vor zu hohen Erwartungen an den Weltklimagipfel

Anzeige

Berlin. Bundes­umwelt­ministerin Svenja Schulze hat vor über­triebenen Erwar­tungen an die UN-Klima­konferenz im schottischen Glasgow gewarnt. „Es wäre ein Fehler, von Welt­klima­konferenzen die spontane Welt­rettung zu erwarten – dafür ist die Heraus­forderung zu komplex“, sagte die SPD-Politikerin dem Redak­tions­Netz­werk Deutsch­land (RND).

„Klima­konferenzen funk­tionieren nicht nach dem Prinzip ‚Alles oder nichts‘. Das ist ein Lang­strecken­lauf, bei dem jede Etappe ihre Bedeu­tung hat. Glasgow wird nicht Paris 2.0“, so Schulze. In der franzö­sischen Haupt­stadt sei 2015 ein Abkommen beschlossen worden, dessen Regeln nun in Glasgow vervoll­stän­digt werden müssten.

„Deutsch­land hat die Klima­neutra­lität bis 2045 in einem Gesetz fest­geschrieben, die EU will mit ihrem Gesetz 2050 klima­neutral sein“, sagte die Ministerin. „Solche Zusagen wünsche ich mir von anderen Staaten. Jetzt ist mehr Verbind­lich­keit gefragt.“

Schulze nimmt Fortschritte wahr

Gleich­zeitig forderte sie die Klima­bewe­gung auf, trotz aller berech­tigten Kritik auch die Fort­schritte beim Klima­schutz wahr­zu­nehmen. „Mir ist das in den vergan­genen Jahren auch oft nicht schnell genug gegangen“, sagte die SPD-Politikerin. „Aber ich warne davor, bei der Kritik an der Klima­schutz­politik zu sehr zu verall­gemeinern. Fort­schritte sind möglich und finden statt“, sagte sie. Der Klima­schutz genieße mittler­weile welt­weit höchste Priorität.

Auch in den Koali­tions­verhand­lungen spiele das Thema die zentrale Rolle. „Das ist im Vergleich zu früheren Regie­rungs­bildungen ein Riesen­schritt nach vorn und hat im Übrigen auch etwas mit dem Engage­ment der Klima­bewe­gung zu tun.“

Sie fügte hinzu: „Diese Endzeit-Debatte, wonach die Welt unter­ginge, wenn wir uns jetzt nicht alle sofort in unser stilles Kämmer­lein begeben, uns nicht mehr bewegen und nichts mehr essen – ich über­treibe hier mal absicht­lich –, führt nicht zum Ziel. Natür­lich ist es besser für Umwelt, Klima und übrigens auch Gesund­heit, wenn wir in Deutsch­land zum Beispiel weniger Fleisch essen. Aber man sollte nicht glauben, dass damit die Klima­krise gelöst wäre.“

