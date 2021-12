Polens Präsident Duda legt Veto gegen umstrittenes Mediengesetz ein

Anzeige

Anzeige

Warschau. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sein Veto gegen ein Mediengesetz eingelegt. Die Gesetzesvorlage, die es einem nichteuropäischen Unternehmen verbietet, einen Anteil von mehr als 49 Prozent an einem Fernseh- oder Radiosender in Polen zu halten, sei unbeliebt, sagte Duda am Montag. Das Gesetz hätte bei Inkrafttreten dem Ruf des Landes als Unternehmensstandort geschadet, argumentierte er.

Gemäß dem Gesetz hätte das US-Unternehmen Discovery Inc. seinen Mehrheitsanteil am polnischen Fernsehsender TVN abgeben müssen. TVN ist der größte Privatfernsehsender in Polen. Den Befürwortern des Gesetzes wurde vorgeworfen, damit TVN zum Schweigen bringen zu wollen. Der Sender hat häufig kritisch über die polnischen Behörden berichtet.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Vertreter der Regierung argumentierten, um die nationale Sicherheit zu schützen, dürfe es nicht erlaubt werden, dass nichteuropäische Unternehmen polnische Unternehmen kontrollieren, die zur öffentlichen Meinungsbildung beitrügen. Duda teilte mit, er sei ebenfalls der Ansicht, dass es eine Begrenzung der ausländischen Anteile an Medienunternehmen geben sollte. Viele andere demokratische Länder wie die USA, Frankreich und Deutschland hätten Gesetze dafür, sagte er. Die Gesetzesvorlage wurde von der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit unterstützt, an deren Politik sich Duda orientiert.

Anzeige

Discovery hatte damit gedroht, Polen vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen.