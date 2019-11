Umstrittener Polizeigewerkschafter Wendt wird Staatssekretär

Anzeige

Magdeburg/Berlin. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wird Staatssekretär im CDU-geführten Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Magdeburg mit. Wendt folgt auf Tamara Zieschang, die im Dezember als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium wechselt.

„Es ist uns eine große Freude, mit Rainer Wendt, einen der fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei und engagierten Anwalt für die Sicherheit in unserem Land, zukünftig als neuen Staatssekretär im Ministerium des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt zu haben“, erklärten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) der Mitteilung zufolge.

Wendt ist seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er hatte über die Jahre immer wieder Kritik ausgelöst. So wurde ihm wegen verschiedener Äußerungen mehrfach Rassismus und Populismus vorgeworfen.

In seinem Buch "Deutschland in Gefahr: Wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt" hatte er 2016 staatliche Sparmaßnahmen im Öffentlichen Dienst, die deutsche Rechtsprechung sowie die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert. Das hatte er auch in Interviews mit rechtspopulistischen Zeitungen und Zeitschriften getan.

Zehn Jahre unrechtmäßig besoldet

2017 wurde bekannt, dass Wendt über zehn Jahre für eine Stelle als Hauptkommissar am Duisburger Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste bezahlt worden war, obwohl er wegen seines Gewerkschaftsjobs dieser Tätigkeit als gar nicht mehr nachgegangen war.

Eine interne Untersuchung des Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen kam 2018 zu dem Schluss, dass Wendts Besoldung unrechtmäßig war. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen Untreue wurden später eingestellt, weil Wendt kein Vorsatz nachzuweisen gewesen sei.

Nebentätigkeit nicht angegeben

Zudem hatte das Land Nordrhein-Westfalen ein Disziplinarverfahren gegen Wendt eingeleitet, weil er seine jährliche Aufwandsentschädigung von 50.000 Euro als Aufsichtsratsmitglied des Versicherungskonzerns AXA, nicht wie für Beamte vorgeschrieben als Nebentätigkeit angezeigt.

Wendt wurde am 29. November 1956 in Duisburg geboren. Er ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er ist auch Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Beamtenbundes.

RND/dpa