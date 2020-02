Umstrittener Kompromiss in Thüringen: Was Rot-Rot-Grün und CDU vereinbart haben

Anzeige

Erfurt. Linke, SPD, Grüne und CDU in Thüringen haben einen umstrittenen Kompromiss geschlossen, um die Regierungskrise zu beenden. Erstmals will die CDU eine Minderheitsregierung unterstützen, an deren Spitze mit Bodo Ramelow ein Linker steht. Was die vier Parteien in Erfurt vereinbarten:

Die Wahl von Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten wird für den 4. März angesetzt. Ein Stabilitätspakt soll die Garantie sein, dass er im ersten Wahlgang eine Mehrheit erhält, ohne auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Ramelows Bündnis aus Linker, SPD und Grünen fehlen aber vier Stimmen im Landtag. Das bedeutet, dass diesmal Abgeordnete von CDU für ihn votieren müssen. Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament soll es am 25. April 2021 eine Neuwahl geben. Der Landtagsbeschluss dazu, der mit Zwei-Drittel-Mehrheit fallen muss, soll im Februar 2021 erfolgen. Die vier Parteien kommen zusammen auf 63 der 90 Sitze im Landtag in Erfurt. Bis zu den Neuwahlen soll es eine projektbezogene Zusammenarbeit von Linke, SPD und Grünen sowie der CDU geben. Hauptziel ist die Verabschiedung des Landeshaushalts für 2021 bis Dezember. Nach dem vereinbarten “Stabilitätsmechanismen” können die vier Parteien eigene Anträge im Landtag stellen, Kompromisse sollen aber untereinander in den jeweiligen Landtagsausschüssen gesucht werden. Es soll so ausgeschlossen sein, dass die AfD bei Abstimmungen im Parlament das Zünglein an der Waage ist. Vereinbart wurde, dass ein Investitionspaket für die Kommunen mit einem Volumen von 568 Millionen Euro auf den Weg gebracht wird. Zur Aufarbeitung von DDR-Unrecht sollen politische Bildung und Grenzgedenkstätten stärker gefördert werden.

