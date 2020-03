Umfragen: Grüne rücken nahe an Union heran - FDP stürzt ab

Anzeige

Berlin. In einer neuen Umfrage rücken die Grünen nahe an CDU/CSU heran. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" legen die Grünen im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte zu und erreichen jetzt 22 Prozent. Die Union verliert zwei Punkte und kommt nur noch auf 25 Prozent.

Die SPD läge bei Bundestagswahlen bei 16 Prozent (plus 1). Unverändert sind die Werte von AfD (14 Prozent) und Linken (10 Prozent). Die FDP verliert einen Prozentpunkt (6 Prozent).

Im am Samstag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer kam die Union auf 27 Prozent, die Grünen auf 24. In der Umfrage von Forsa kommt die FDP nur noch auf 5 Prozent und müsste um den Einzug in den Bundestag fürchten.

Kantar befragte insgesamt 1509 Menschen im Zeitraum vom 20. bis zum 27. Februar. Frage: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?“ Forsa befragte vom 24. bis 28. Februar 2505 Bürger. Die statistische Fehlertoleranz gibt das Institut mit +/- 2,5 Prozentpunkte an.

RND/dpa/pach