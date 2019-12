Umfrage zur Wahl in Großbritannien: Labour holt auf

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hält in einem Wahlwerbespot der Konservativen ein Schild mit der Aufschrift "Your vote has never been more important" ("Ihre Stimme war noch nie so wichtig"). Kurz vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat Premier Johnson mit einer an den Liebesfilm "Love Actually" angelehnten Werbung gepunktet. © Quelle: -/Conservative Party/Press Assoc