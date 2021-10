Zukunftsangst und Politikversagen: Umfrage attestiert geringes Vertrauen in Staat

Anzeige

Anzeige

Köln. Eine große Mehrheit der Deutschen blickt einer Untersuchung zufolge ängstlich auf die gesellschaftliche Zukunft.

Mangelndes Vertrauen in Staat und Institutionen sowie die Angst vor gesellschaftlicher Spaltung forcierten den Rückzug in private Nischen, teilten das Marktforschungsinstitut Rheingold in Köln und die gemeinnützige Philosophie Stiftung Identity Foundation in Hofheim am Donnerstag mit.

Nach Angaben der kooperierenden Institute wurden für die Studie neben einer repräsentativen quantitativen Befragung von über 1.000 Menschen auch 64 Wählerinnen und Wähler in jeweils zweistündigen psychologischen Tiefeninterviews befragt.

Skepsis über Zukunftschancen Deutschlands

Anzeige

Die Ergebnisse zeigten, dass die Leistungsfähigkeit des Staates und die Zukunftschancen Deutschlands skeptisch beurteilt würden, hieß es. Das Vertrauen, dass Staat, Politik, Institutionen und Parteien die Krisen lösen können, sei erodiert.

Nur 26 Prozent stimme das Wirken von Politik und Parteien optimistisch für die Zukunft. Die Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Mehrheit spiegele sich in Aussagen wie „Deutschland steht vor einem Niedergang“ (61 Prozent) und „durch Krisen wie Corona und den Klimawandel stehen uns drastische Veränderungen bevor“ (88 Prozent) wider.

Anzeige

Wie lassen sich Jahrhundert-Herausforderungen bewältigen?

Viele Bürger befänden sich in einem akuten Machbarkeits-Dilemma, hieß es. Sie würden die großen Zukunftsprobleme erkennen, hätten aber keine Idee, wie sich diese Jahrhundert-Herausforderungen bewältigen lassen, hieß es.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Daher zögen sie sich zunehmend in ihr „privates Schneckenhaus“ zurück. „Die Menschen verschanzen sich in kleinen Wirkungskreisen mit Gleichgesinnten und versuchen in ihren persönlichen Umfeldern zu retten, was noch zu retten ist“, erklärte Stephan Grünewald, Psychologe und Gründer des Rheingold Instituts.

Das Regierungshandeln während der Corona- und Klimakrise wird als unzulänglich betrachtet

Der Glaube an den vereinenden Staat hingegen schwinde. Die größte Zukunftsangst betreffe den sozialen Klimawandel mit einem Auseinanderdriften der Gesellschaft. Auch das Regierungshandeln während der Corona- und Klimakrise sei von vielen als unzulänglich erlebt worden, was zu einem verunsicherten und teils resignierten Verhältnis zur Politik beitrage.

Anzeige

Neben der Zukunftsangst wachse aber auch die Bereitschaft, allein oder mit Gleichgesinnten für eine lebenswerte Zukunft tätig zu werden, lautet ein Ergebnis der Untersuchung. Private „Nischen-Projekte“, das Kümmern um die eigene Welt und das Streben nach dem persönlichen kleinen Glück stünden derzeit hoch im Kurs. Optimismus für die Zukunft speise sich vor allem aus dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten (79 Prozent), der eigenen Familie (79 Prozent) und dem persönlichen Umfeld (81 Prozent).