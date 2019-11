Umfrage: Viele Deutsche haben Vertrauen in Regierung verloren

Anzeige

Berlin. Die deutsche Bevölkerung verliert immer mehr das Vertrauen in die Regierung und das politische System in der Republik. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Unteruchung des Allensbach-Instituts im Auftrag der „FAZ“.

Während 2015 noch 81 Prozent der Bürger die politische Stabilität als eine Stärke Deutschlands sahen, sind es 2019 nur noch 57 Prozent. Rasant abgefallen ist auch das Vertrauen in die Regierungsleistung während der laufenenden Legislaturperiode. So sehen nur noch 26 Prozent der Deutschen in der Qualität der Regierung eine Stärke der Bundesrepublik. 2015 waren es mit 49 Prozent noch fast doppelt so viele.

Diese Entwicklung schlägt sich auch auf das Vertrauen in das politische System nieder, was lediglich 51 Prozent der Bürger als eine Stärke Deutschlands sehen - elf Prozent weniger als noch 2015.

Uneinigkeit bei CDU und SPD macht sich bemerkbar

Die Uneinigkeit innerhalb der Koalition dürfte bei dem Vertrauensverlust eine große Rolle spielen. 58 Prozent der Bevölkerung empfinden die Koalition als schwach und wenig handlungsfähig. Lediglich 19 Prozent halten das Bündnis zwischen CDU/CSU und SPD für stark. Besonders eklatant ist das Ergebnis in Ostdeutschland. Dort halten 73 Prozent der Bürger die Regierung für schwach.

Der rasante Vertrauensverlust hängt auch mit der Uneinigkeit innerhalb der Altparteien zusammen. So empfinden 64 Prozent der Deutschen die SPD als zerstritten, bei der Union sind es immerhin 53 Prozent. Immerhin sehen noch 62 Prozent der Deutschen bei der Union den Regierungswillen, bei der SPD sind es nur noch 48 Prozent.