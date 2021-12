Umfrage: Scholz wird deutlich unbeliebter - während die SPD gewinnt

Plötzlich geht es um Krieg und Frieden

In Berlin unterzeichnen SPD, Grüne und FDP heute ihren Koalitions­vertrag – vor einer weltpolitisch düsteren Kulisse. Der russische Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine macht den westlichen Militärs zunehmend Sorge. Heute will US-Präsident Joe Biden per Videoschalte den russischen Staatschef Wladimir Putin vor einer Eskalation warnen.