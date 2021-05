Umfrage: Klare Mehrheit der Bundesbürger für Regierungswechsel

Anzeige

Berlin. Eine klare Mehrheit der Menschen in Deutschland ist für einen Regierungswechsel. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allenbach, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Demnach fänden es 61,5 Prozent der Befragten gut, wenn die Bundesregierung in Berlin wechselte.

Besonders hoch sei der Anteil unter AfD-Anhängern. 88 Prozent wünschten sich eine andere Regierung. Bei jenen, die den Grünen zuneigen, seien es 76,7 Prozent - ein ähnlich hoher Wert wie bei Anhängern von Linken (74,3) und FDP (73,5).

Doch auch unter SPD-nahen Befragten bevorzugten mehr als 66 Prozent eine Wechsel der Regierung. Nur unter Unions-Anhängern läge der Wert lediglich bei rund 28 Prozent.

Mehr als 67 Prozent der Befragten glaubten zudem, dass die Menschen in Deutschland sich in vielen Bereichen eine andere Politik wünschen. Auch in dieser Kategorie lägen AfD-Anhänger mit mehr als 90 Prozent vorn, gefolgt von jenen der Linken (75,9), Grünen (73,1), FDP (72,1), SPD (68,4) und CDU/CSU (49,7).