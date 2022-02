Umfrage: Jeder Zweite sieht seinen Lebensstandard durch steigende Preise bedroht

Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. (Symbolbild) Die gestiegene Inflation bereitet den Menschen in Deutschland wachsende Sorgen. Bei einer Umfrage gaben 44 Prozent der Verbraucher an, nicht genug Spielraum zu haben, um bei steigenden Preisen ihren Lebensstandard weiter halten zu können. © Quelle: Fabian Sommer/dpa