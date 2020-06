Umfrage: Grüne unter Erstwählern mit großem Abstand stärkste Kraft

Umfrage: Deutsche Haushalte kommen vergleichsweise gut durch die Corona-Krise

Einer aktuellen Umfrage zufolge haben ein Drittel der Deutschen durch die Corona-Pandemie weniger Geld verdient. In Südeuropa sieht die Lage dramatischer aus. In Spanien hatten zur gleichen Zeit 61 Prozent der Menschen weniger Einkommen zur Verfügung. Die unterschiedliche Einkommenssituation spiegelt sich auch in der Ausgabenbereitschaft.