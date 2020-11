Umfrage: Große Mehrheit mit Corona-Impfstrategie einverstanden

Anzeige

Anzeige

Köln. Die große Mehrheit der Deutschen befürwortet die geplante Corona-Impfstrategie. Das hat eine Umfrage unter Wahlberechtigten von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergeben. Demnach finden 93 Prozent der Befragten, dass eine Priorisierung unter den Bevölkerungsgruppen angemessen ist. Nur vier Prozent halten diese Impfstrategie für nicht angemessen.

Da die Menge von Impfstoffen anfangs nicht für alle ausreichen wird, wollen die Ständige Impfkommission, der Deutsche Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina als erstes Risikogruppen, Ärzte und Pflegepersonal sowie Mitarbeiter in der Daseinsvorsorge impfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mehrheit immer noch impfbereit

Die Mehrheit gab an, sich auf jeden Fall impfen zu lassen, wenn der Impfstoff vorliegen wird. 37 Prozent der Befragten gaben diese Antwort. Damit ist die Impfbereitschaft in Bezug auf Corona jedoch leicht rückgängig: Im August gaben 44 Prozent an, sich impfen zu lassen.

Video BioNTech plant Zulassungsantrag von Corona-Impfstoff 1:43 min Zahlreiche Regierungen haben sich bereits Millionen Dosen der Impfung vorab gesichert. © Reuters

Bei der aktuellen Umfrage bezeichneten 34 Prozent ihre Impfung als wahrscheinlich ( plus 4 Punkte im Vergleich zu August). 29 Prozent sagten, dass sie sich wahrscheinlich nicht (14 Prozent, plus zwei) bzw. auf gar keinen Fall (15 Prozent, plus drei) impfen lassen wollen.

Anzeige

Gut die Hälfte der Befragten bewertet die aktuelle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als angemessen (54 Prozent, minus zwei im Vergleich zur Vorwoche). Kaum verändert bleibt mit 18 Prozent die Zahl derer, denen die Auflagen nicht weit genug gehen.

Ungefähr stabil ist auch der Anteil derjenigen, denen die neuen Einschränkungen zu weit gehen (26 Prozent).

Sorge vor Ansteckung leicht gestiegen

44 Prozent der Befragten sorgen sich, dass sie sich selbst oder Familienmitglieder mit Corona infizieren könnten. Bei 15 Prozent sind die Sorgen nach eigenen Angaben „sehr groß“, bei 29 Prozent „groß“. Mitte Oktober war die Sorge vor einer Ansteckung mit 37 Prozent etwas geringer.

Aktuell sagen 38 Prozent, dass sie weniger große Sorgen haben und 17 Prozent haben keine Sorgen, sich anzustecken.